Kurzmeldungen: Carpool Karaoke mit Chester Bennington, iPhone-Prognose, Facebook für Mac

Carplay Karaoke mit Chester Bennington

Kein iPhone Super Cycle 2017?

Facebook für Mac

Chester Bennington war Sänger und Gesicht der Band Linkin Park. Im Juli 2017 beging er im Alter von 41 Jahren Selbstmord. Nur eine Woche vorher hatte Apple eine Folge von Carpool Karaoke produziert, an der Bennington teilnahm. Nach seinem Tod kündigte Apple zunächst an, die Folge auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Allerdings soll die Episode nun in der kommenden Woche ausgestrahlt werden. Normalerweise lässt sich die Serie nur mit aktivem Abo ansehen, die Bennington-Folge wird jedoch allen Interessierten kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung, ob und wann die Folge ausgestrahlt wird, lag übrigens bei Chester Benningtons Frau Talinda. Diese meldete sich auch noch noch einmal per Twitter zu Wort und gab ihr OK. Noch nicht bekannt ist, ob die Folge über Apples YouTube-Kanal oder über Apple Music erscheint - eine Ankündigung gibt es bislang nicht.Es gilt in der Branche als weitgehend sicher, dass Apple beim iPhone X monatelang mit Lieferengpässen zu kämpfen haben wird. Wie heute bereits gemeldet , handelt es sich aber um kein reines Apple-Problem, stattdessen sind wohl mehrere Hersteller betroffen. Einer Marktanalyse von Ming-Chi Kuo zufolge findet daher der erwartete "Super Cycle 2017" nicht statt. Für Herbst 2015 hatte Apple (erneut) Rekordverkäufe melden können und setzte knapp 76 Millionen iPhones ab. Angesichts des üblichen Zwei-Jahres-Takts stehen daher mehr Mobilfunkverträge mit iPhone denn je vor der Verlängerung. Angesichts der zu erwartenden Engpässe, der sehr späte Verkaufsstart ist bereits ein Indiz auf Verzögerungen, werden die Zahlen laut Kuo aber nicht ganz so gut wie erwartet aussehen. Er geht aber davon aus, dass stattdessen etwas mehr Kunden zum iPhone 8 Plus greifen. Der Begriff "Super Cycle" kursiert übrigens jedes Jahr aufs Neue - da Apple bislang noch immer das Ergebnis des Vorjahres übertreffen konnte.Das weltweit größte Soziale Netzwerk Facebook gibt es für den Browser und als App für Smartphones bzw. Tablets. Allerdings testet Facebook jetzt auch einen Mac-Client mit integriertem Screensharing und Chat. Dieser dient allerdings nicht als Ersatz für facebook.com, sondern als Produktivitätswerkzeug. Im Vordergrund steht einfacher Dateiaustausch sowie Kommunikation von Teams. Facebook richtet die Software stark an den Bedürfnissen von Unternehmen aus, für Privatanbieter ist "workplace" hingegen weniger von Interesse. Die Produktseite samt Beschreibungen gibt es hier