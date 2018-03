Kurzmeldungen: AirPower, Apple Pay, Apple Music For Artists

Apple Pay für die Niederlande und Belgien

Ein kleine Matte auf dem Schreibtisch, die als Unterlage für iPhone sowie Apple Watch dient und diese direkt auflädt - so lässt sich Apples "AirPower"-Zubehör beschreiben, das bereits auf dem iPhone-Event im Herbst angekündigt wurde. Inzwischen verdichten sich die Hinweise darauf, dass nicht mehr viel Zeit bis zum Verkaufsstart vergeht. Ein dritter Bericht erwähnt nun, Apple wolle die AirPower-Matte noch im Laufe des Monats auf den Markt bringen. Von Apple heißt es hingegen weiterhin nur, das Gerät erscheine "2018".Natürlich lassen sich mit AirPower nicht nur Apple-Geräte laden, sondern auch andere Geräte mit Qi-Unterstützung. Auf Apples Produktgrafiken sind außerdem AirPods zu sehen - die aktuellen Cases lassen sich allerdings nicht via Induktion laden. Daraus lässt sich ableiten, dass bald überarbeitete AirPods-Cases anstehen.Wer für Deutschland und Österreich bereits die Hoffnung auf Apple Pay aufgegeben hat, erhält weiterhin keine guten nachrichten. Hinweisen zufolge bereitet Apple zwar die Einführung des Bezahldienstes für die Niederlande und Belgien vor, eine Ausweitung im deutschsprachigen Raum scheint aber nicht unmittelbar bevorzustehen. Momentan verzeichnet Apple 127 Millionen Nutzer weltweit, ab dem 20. März sind dann angeblich noch einige Hunderttausend Anwender mehr. Eine niederländische Bank wollte zwar die Berichte nicht bestätigen, verwies aber auf ein Presse-Event in der vierten Märzwoche.Im Januar hatte Apple neue Statistiktools für Künstler vorgestellt, die ihre Titel via Apple Music anbieten. Damit können Anbieter genauer nachvollziehen, wie oft Titel abgespielt wurden und wie viele Nutzer sich zum Kauf einzelner Songs oder ganzer Alben entschlossen. Nachdem im januar nur sehr wenige Teilnehmer auf Apple Music for Artists zugreifen konnten, weitere Apple das Betaprogramm nun deutlich aus. Einer offiziellen Ankündigung zufolge sind nun viele weitere Plätze frei. Wer daran interessiert ist, kann auf der offiziellen Seite eine Bewerbung abgeben.