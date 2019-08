Kurz notiert: Tim Cook betroffen wegen Schießereien, Apple gibt Strafzölle nicht an Kunden weiter

"Es bricht mir das Herz"

El Paso, Dayton, Chicago

Keine Preiserhöhungen wegen der Strafzölle

El Paso, Dayton, Chicago: In diesen drei Städten kam es am vergangenen Wochenende innerhalb weniger Stunden zu Massenschießereien. Dabei wurden 30 Menschen getötet und zahlreiche weitere zum Teil schwer verletzt. Tim Cook äußerte kurz darauf seine tiefe Betroffenheit."Was in meinem Land geschieht, bricht mir das Herz", schrieb der Apple-Chef auf Twitter . Mit Blick auf die politischen Diskussionen in den Vereinigten Staaten ergänzte er, es sei der pure Wahnsinn, immer wieder dasselbe zu tun und dennoch unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten. Gutwillige Menschen, die unterschiedlicher Auffassung seien, sollten nicht mehr gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern zusammenarbeiten und das Gewaltproblem zum Wohle des Landes angehen.Der Apple-CEO reagierte damit unter anderem auf den Massenmord in einem Einkaufszentrum in der texanischen Stadt El Paso. Dort hatte ein mutmaßlicher Rechtsterrorist 20 Menschen erschossen und 26 weitere verletzt. Nur wenige Stunden später kam es in Dayton im US-Bundesstaat Ohio zu einer weiteren Massenschießerei, bei der ein Angreifer auf offener Straße neun Menschen erschoss und ebenfalls 26 weitere Personen verletzte. Es war bereits der 250. Vorfall dieser Art, der sich seit Beginn des Jahres in den Vereinigten Staaten ereignete. Darüber hinaus wurden bei einer Schießerei in Chicago sieben Menschen verletzt.Apple wird im Zusammenhang mit den von US-Präsident Trump angekündigten Strafzöllen auf chinesische Waren in den USA nicht die Preise erhöhen. Davon ist zumindest der Analyst Ming-Chi Kuo überzeugt, berichtet AppleInsider. Das Unternehmen habe bereits entsprechende Vorbereitungen getroffen. Da sich die Preise von iPhone- und iPad-Modellen sowie der Macs nicht ändern würden, dürften Apples Absatzzahlen in den Vereinigten Staaten stabil bleiben, so Kuo. Details zu den Maßnahmen nennt der Analyst nicht, allerdings ist bereits bekannt, dass Apple einen Teil der Produktion aus China in andere Länder verlegen will.