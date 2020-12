Kurz notiert: Apple Watch erhält besseres EKG, Musikmemo-App vor dem Aus

Apple verbessert das EKG

Das Ende der Musikmemo-App

Apple bietet mit der Apple Watch Series 4 und neueren Modellen (Ausnahme: SE) die Möglichkeit, ein Einkanal-EKG zu erstellen. Eine weitere praktische Funktion wird aber auch ohne Zutun des Anwenders aktiv: Die Uhr misst im Hintergrund den Herzrhythmus, um den Nutzer auf etwaige Unregelmäßigkeiten hinzuweisen. Da es sich um medizinische Features handelt, ist Apple auf entsprechende Zulassungen der Behörden angewiesen – was erklärt, warum manche Länder wie Japan oder Taiwan erst in Kürze in den Genuss dieser Funktionen kommen. Die Messung des Herzrhythmus scheint nun eine Aufwertung zu erfahren: Apple entwickelte einen neuen Algorithmus für die Betas von iOS 14.3 sowie watchOS 7.2:Die Watch ist somit in der Lage, Vorhofflimmern auch bei einer Herzfrequenz von 100 bis 150 Schlägen pro Minute zu identifizieren – und den Anwender folglich auch während eines Trainings über Unregelmäßigkeiten des Rhythmus zu informieren. Die zuständige US-Behörde hat dem neuen Feature bereits die Zulassung erteilt – ob auch Nutzer anderer Länder mit dem Release der Updates von diesem Algorithmus profitieren, ist noch ungewiss.Apples Musikmemo-App soll Songwritern nützlich sein: Diese können neue Ideen zu Songs einigermaßen unkompliziert in der Anwendung festhalten, bearbeiten sowie dokumentieren. Dort lassen sich die Lieder mit anderen Nutzern teilen und zu GarageBand oder Logic Pro X übertragen. Cupertino scheint die Anwendung aber bereits seit geraumer Zeit sehr stiefmütterlich zu behandeln: So dauerte es vergleichsweise lange, bis das Unternehmen die App an die Bildschirmauflösung des iPhone X anpasste . Seit über einem Jahr folgte gar keine Aktualisierung mehr – nun veröffentlicht Apple Version 1.0.7 . Diese ermöglicht den Export von Dateien in die Sprachmemos-Mediathek. Die Musikmemo-Applikation wird nämlich eingestellt – Nutzer können ihre Werke auf diese Weise rasch auf eine andere Anwendung von Apple übertragen.