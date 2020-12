Kurz notiert: Apple-Umfrage zu Face ID und Lieferumfang, Neuigkeiten bei TV+

Apple mit neuer Umfrage

Neue Serien für TV+

Extrapolations

Dark Matter

Physical

Aktuell sendet derzeit eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit an zufällig ausgewählte iPhone-Käufer aus, wenngleich vor allem Besitzer eines iPhone-12-Modells von der Umfrage berichten. Mehrere Fragen zielen auf die Zufriedenheit mit Face ID ab: Äußert der Anwender Kritik an der Technologie, listet Apple einige Gründe hierfür auf. So kann der Nutzer Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Datenschutzes anmelden, eine mangelhafte Gesichtserkennung monieren – oder auf das Ärgernis verweisen, dass das Gerät erst angehoben werden muss, um es entsperren zu können. Ebenfalls zur Auswahl steht die Option „Ich bevorzuge Touch ID“.Übrigens möchte Apple laut 9to5Mac auch wissen, welches Zubehör im Lieferumfang des iPhone 12 tatsächlich zum Einsatz kommt: Zur Auswahl stehen das SIM-Auswurf-Tool, die Apple-Aufkleber sowie das USB-C-auf-Lightning-Kabel. Womöglich gibt das Aufschluss darüber, ob Touch ID in künftigen Modellen wieder zum Einsatz kommt – und Neukäufer eventuell gar auf das Kabel verzichten müssen: So wollte Cupertino vor dem Launch des iPhone 12 von Kunden wissen, ob das beigelegte Netzteil ihres Geräts Verwendung findet.Kunden von Apple TV+ dürfen sich auf weitere Neuzugänge freuen: Die Anthologie-Seriewirft laut Variety einen näheren Blick auf die Folgen des Klimawandels und dessen Einfluss auf persönliche Schicksale. Ein bunter Genremix aus unter anderem Drama, Comedy und Mystery möchte dabei in zehn Folgen die unterschiedlichsten Aspekte dieser Entwicklung beleuchten.Außerdem wurde laut Collider der Bestseller-Romanvon Blake Crouch als Science-Fiction-Serie für TV+ in Auftrag gegeben. Nähere Details sind nicht bekannt, Apple wollte den Bericht nicht bestätigen. Ferner berichtet Variety von sechs weiteren Darstellern der neuen Dramedy-Serie: Neben Rose Byrne stoßen noch Paul Sparks, Rory Scovel, Loy Taylor Pucci, Della Saba, Dierdre Friel sowie Ashley Liao hinzu. Die Serie handelt von einer Hausfrau in den 1980er Jahren, die ihrem allzu traditionellen Leben entfliehen möchte – und in der Welt des Areobics Zuflucht findet.