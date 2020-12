Apple unter Druck: Europäische Filmquote könnte Verbot für TV+ bedeuten

EU nennt genaue Regeln

Der Markt für Video-on-Demand-Dienste wird vornehmlich von US-Anbietern bestimmt: Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ bieten eine Fülle an Produktionen – überproportional häufig sind es US-Serien und -Filme, die bei den Streaminganbietern zu finden sind. Zwar gibt es auch europäische Alternativen wie realeyz und Sooner, diese decken aber bislang nur Nischen ab – und möchten vor allem anspruchsvolle Cineasten mit Arthouse- und Indie-Produktionen begeistern. Um die Aufmerksamkeit verstärkt auf europäische Werke zu lenken, hat die EU eine Richtlinie erlassen, die Streamingdiensten eine Filmquote auferlegt. Nun hat der erste Mitgliedstaat einen entsprechenden Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der auch Apple in die Bredouille bringen könnte.Die EU-Richtlinie ist bereits zwei Jahre alt, die Kommission nannte unlängst nähere Details : Bei 30 Prozent der Filme und Serien soll es sich zukünftig um europäische Produktionen handeln, als Berechnungsgrundlage wird die Anzahl der Titel herangezogen. Dabei werden einzelne Folgen einer Serie nicht als Titel gewertet, einzelne Staffeln hingegen schon – die EU möchte so sicherstellen, dass Anbieter nicht bloß einige wenige europäische Serien produzieren, die über besonders viele Folgen verfügen.Für die Filmquote hatten sich vor allem Länder wie Spanien, Frankreich und Griechenland ausgesprochen – Irland lehnte eine derartige Regelung ab (siehe ). Seit Juni dieses Jahres ist aber eine neue Regierung im Amt – und die für Medien zuständige Ministerin, Catherine Martin (Green Party), prescht nun vor: Das vorgelegte Gesetz verpflichtet Streaminganbieter zur Einhaltung der 30-Prozent-Quote. Dabei muss es sich wohl nicht notwendigerweise um EU-Staaten handeln: Auch britische Produktionen dürfen geltend gemacht werden.Martin erwähnte explizit auch Apple TV+ – und erklärte, dass der Dienst europaweit eingestellt werde, sollte sich Apple nicht an die Quote halten:Das Vorhaben bringt Cupertino in Bedrängnis: So rechnet MacRumors vor, dass der Anbieter mit heutigem Stand 17 weitere europäische Produktionen im Portfolio bräuchte, um der Quote gerecht zu werden.