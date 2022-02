Kurz: Spektakulärer Apple Store Abu Dhabi +++ Steve Jobs wäre heute 67 geworden

Apple-Mitgründer Steve Jobs wäre heute 67 Jahre alt geworden

Sofern Apple Stores nicht einfach nur zwei Etagen eines Einkaufszentrums einnehmen, handelt es sich sehr oft um ziemlich beeindruckende Gebäude. Apple ist dabei stets bemüht, auf die vor Ort übliche Designsprache zu setzen, weswegen das Unternehmen gerne historische Bauwerke mietet und renoviert. Die als "Flagship Stores" bezeichneten Ladengeschäfte gelten dabei als besondere Aushängeschilder – man denke an den Glaswürfel in New York oder den vor zwei Jahren eröffneten, reichlich pompösen Palast in Dubai (siehe ). Jetzt hat das Unternehmen einen weiteren Apple Store im Nahen Osten in Betrieb genommen, der fast alle anderen Apple-Geschäfte übertrifft.Unter der Bezeichnung "Al Maryah Island Apple Store" lädt Apple in ein Bauwerk ein, das nicht nur üppig Platz bietet, sondern auch das Auge durch Brunnenanlagen sowie einen Blick auf die Skyline Abu Dhabis verwöhnen will. Der Betrieb selbst gestaltet sich natürlich so, wie man es generell von Apples Retail-Bereich kennt – hinsichtlich der Architektur ist es aber ein einmaliges Erlebnis. Die Eröffnung findet morgen (Freitag) statt, allerdings ist für Besucher eine Anmeldung vorab erforderlich.Steve Jobs wurde am 24. Februar 1955 in San Francisco geboren – in einer Zeit, als man die Region noch nicht als Silicon Valley kannte. Am heutigen Tag wäre der 67. Geburtstag des langjährigen Apple-CEOs, der zusammen mit Steve Wozniak und Ronald Wayne im Jahr 1976 "Apple Computer" gründete. 1985 verließ Jobs das Unternehmen, nachdem er dort ins Abseits gedrängt worden war, baute anschließend Next und Pixar auf, um 1996 wieder zu Apple zurückzukehren. Von 1997 an stand Jobs an der Spitze, musste sich 14 Jahre später aber krankheitsbedingt zurückziehen. Der Stabwechsel erfolgte im August 2011, wenige Wochen später erlag Jobs seinem Krebsleiden. Dessen Nachfolger, Tim Cook, hatte allerdings schon Anfang 2011 das Ruder übernommen – somit steht er dem Unternehmen seit nunmehr 11 Jahren vor.