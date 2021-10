Kurz: Samsungs Unpacked-Event +++ Apple Watch Series 8 mit dritter Displaygröße?

Apple Watch: Diskussionen um zusätzliche Displaygröße

Der Herbst ist normalerweise immer vollgepackt im Tech-Events. Nicht nur Apple veranstaltet mindestens eine Show – Amazon, Microsoft, Google und Samsung wählen ebenfalls bevorzugt September- oder Oktober-Termine für wichtige Hardware-Ankündigungen. Nur zwei Tage nach dem Apple-Event lädt jetzt auch Samsung zur alljährlichen " Unpacked "-Vorführung ein. Diese findet am 20. Oktober statt und stellt die Galaxy-Serie in den Mittelpunkt. Wie es in der offiziellen Kurzbeschreibung heißt, sollte Technologie die Individualität der Nutzer widerspiegeln. Jene ominöse Andeutung wird als Hinweis interpretiert, wonach sich zukünftige Samsung-Smartphones weitgehend bei der Bestellung konfigurieren lassen.Weitere Angaben macht Samsung nicht, allerdings dürfte es recht schwierig werden, große Beachtung zu finden. Sowohl Apples erwartete Vorstellung des MacBook Pro M1X als auch Googles Markteinführung des Pixel 6 ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich. Eine neue Generation des Samsung Galaxy ist frühestens für Anfang 2022 zu erwarten, Samsung hat aller Wahrscheinlichkeit nach also keine sonderlich spektakulären Dinge zu zeigen.Bislang gab es die jeweils aktuelle Generation der Apple Watch stets in zwei verschiedenen Displaygrößen. Sowohl mit der Apple Watch Series 4 als auch der neuen Series 7 wuchs die Diagonale zwar an, die Zweiteilung blieb hingegen. Nun bringt ein Marktbeobachter den Hinweis ins Spiel, die kommende Generation könne hingegen auf drei Ausführungen setzen. Es gäbe dann nicht nur drei verschiedene Gehäusematerialien, sondern zudem drei Displays zur Auswahl.Allerdings wäre wohl nichts damit gewonnen, einfach nur eine Art Zwischenstufe anzubieten, die zwischen kleiner und großer Apple Watch angesiedelt ist. Stattdessen erscheint es wahrscheinlicher, eine komplett andere Baureihe zu sehen. Schon mehrfach gab es Berichte, Apple wolle eine besonders stabile "Rugged-Version" anbieten, die sich beispielsweise auch an Kletterer richtet. Sofern Apple also wirklich drei Größen anbietet, dürfte es sich bei der neuen Variante wohl eher um eine solche Umsetzung anstatt nur um ein anderes Display handeln.