Kurz: Prototyp des iPhone X in Diamantschwarz aufgetaucht +++ Neue Werbespots für AirPods Pro und Ceramic Shield

Prototyp mit edlem Finish: iPhone X in Diamantschwarz

Apple macht Werbung für AirPods Pro – und betont die Widerstandsfähigkeit des iPhone 12

Jump

Cook

Das iPhone 7 war bei der Markteinführung in fünf verschiedenen Farben erhältlich – eine davon erregte besondere Aufmerksamkeit: „Jet Black“ wusste viele Käufer mit einem gediegenen Piano-Finish zu überzeugen, Apples Marketing-Deutsch übersetzte die Variante etwas hochtrabend in „Diamantschwarz“. Allzu lange hielt die Farbe aber nicht – im doppelten Sinne: Das Finish galt als überaus kratzempfindlich, sodass Apple gar auf der Produktseite des Smartphones auf diesen Umstand hinwies und den Kauf einer Hülle nahelegte. Später war das Gerät nicht mehr in dieser Farbvariante erhältlich.Nun zeigen Aufnahmen des Leakers Mr·White ein iPhone X mit dem glänzenden Schwarz. In seinem Tweet behauptet er, Apple habe sich an einer solchen Variante versucht. Die Fotos wissen durchaus zu gefallen – tatsächlich wirkt die Farbgebung beim iPhone X besonders edel:Apple spendierte der finalen Version des iPhone X lediglich zwei Farboptionen: Space Grau sowie Silber. Das iPhone 7 sollte das einzige iPhone bleiben, das mit der Klavierlack-Optik versehen wurde.Apple veröffentlichte zwei neue Werbespots auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens. Einer davon trägt den Titelund zeigt einen jungen Mann, der eine außerordentliche Leidenschaft für Seilspringen aufweist – und dieser Tätigkeit rege nachgeht, während er einem Lied über seine AirPods Pro lauscht. Cupertino verdeutlicht im Spot auch die Wirkungsweise des Transparenz- sowie Geräuschunterdrückungsmodus:Der zweite Spot heißt: Zu sehen ist aber nicht der Apple-CEO, sondern ein Koch, der während seiner Arbeit eine Art kreatives Chaos erzeugt. Die Küche ist nach den Tätigkeiten kaum wiederzuerkennen, das iPhone 12 hingegen schon. Es zeigt sich unverwüstlich und verrichtet anstandslos seinen Dienst:Apple unterstreicht dabei mehrere Features des Geräts, die oftmals ins Hintertreffen geraten: So können dem iPhone 12 weder Staub noch ein Wasserstrahl etwas anhaben. Ceramic Shield, das exklusiv in der aktuellen Baureihe Anwendung findet, wird ebenfalls besonders positiv hervorgehoben: Auch wenn der Koch sehr rabiat mit dem Display des iPhones umgeht, bleibt es dank der Nanokeramik-Oberfläche unversehrt.