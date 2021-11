Kurz: Polnische Staatsanwältin erhält Apples „Threat Notification“ +++ Apple-Produkte mit massiver Preiserhöhung in der Türkei

Kritische Staatsanwältin möglicherweise Opfer eines Spähangriffs

Apple Online Store ist in der Türkei wieder zurück: Massive Verteuerungen

Gestern wurde bekannt, dass einige Journalisten und Aktivisten in El Salvador, Uganda und Thailand erste „Threat Notifications“ erhielten (siehe hier ). Mit diesen Benachrichtigungen macht Apple darauf aufmerksam, dass sich auf den Geräten von Betroffenen möglicherweise eine Spyware eingenistet hatte, die auf Geheiß des Staats hin Anwender ausspäht. Nun meldet auch die polnische Staatsanwältin Ewa Wrzosek den Erhalt einer solchen Mitteilung auf Twitter . Wrzosek führte in der Vergangenheit kritische Ermittlungen durch und kritisierte wiederholt negative Veränderungen der polnischen Justiz. Auf Twitter bat sie nun um Erklärung beim Justizminister Zbigniew Ziobro. Ferner erstattete sie Angaben von TVN24 zufolge Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Warschau. Wrzosek vermutet, dass sie mit der Malware Pegasus ausgespäht wurde – allerdings habe sie Zweifel, dass ein ordnungsgemäßes Verfahren stattfindet.Die Inflationsrate in der Türkei schlägt hohe Wellen – auch Apple reagierte bereits und stoppte den Verkauf von Produkten im hauseigenen Online Store. Berichten zufolge wurde potenziellen Kunden auch der Zutritt in die Apple Stores versagt – Geschäfte sollen ihre Pforten lediglich für jene Nutzer geöffnet haben, die einen Termin an der Genius Bar vorweisen konnten und einen Reparaturservice oder Ähnliches in Anspruch nehmen wollten. Ab sofort steht der türkische Apple Online Store wieder uneingeschränkt zur Verfügung – allerdings nahm Apple erwartungsgemäß drastische Preisanpassungen vor.Während in vielen Teilen der Welt der Black Friday den Konsum anheizt, gestaltet sich die Lage in der Türkei mehr als angespannt: Angesichts der enormen Geldentwertung treiben Sorgen, Ängste und Nöte viele Menschen um. Der Apple Online Store illustriert den Preisanstieg besonders deutlich: Sämtliche Produkte kosten nun deutlich mehr, die Erhöhungen fallen keineswegs moderat aus. So müssen Käufer der AirPods 3 nun 2.499 Lira auf den Tisch legen, zuvor waren es noch 1.999 Lira. Das iPhone 13 Pro verteuerte sich um ein Drittel: Vor der Schließung des Stores kostete das Gerät 14.999 Lira, nun sind es 19.999 Lira. Eine Auflistung sämtlicher Neupreise findet sich auf MacRumors