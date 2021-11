Kurz: Neue tvOS-Version 15.1.1 verfügbar +++ iPhone XR als Leih-Gerät bei iPhone-Reparaturen

Bugfix-Update für tvOS 15

Bald iPhone XR statt iPhone 8 als Leih-Gerät bei Reparaturen?

Apple hat eine Aktualisierung für tvOS veröffentlicht. Welche konkreten Neuerungen das Unternehmen in tvOS 15.1.1 implementiert hat, geht aus der Update-Beschreibung nicht hervor – außer dem üblichen Hinweis auf Sicherheitsaktualisierungen und Fehlerbehebungen finden sich keine Anmerkungen. Da der Versionssprung im Vergleich zu tvOS 15.1 relativ klein ist, dürfte es sich um ein übliches Bugfix-Update handeln, das einige nach der Veröffentlichung der vorherigen Version aufgetauchte Probleme aus der Welt schaffen soll. Um einen reibungslosen Betrieb des Apple TV zu gewährleisten, ist eine Installation daher empfohlen. tvOS 15.1.1 steht sowohl für Apple TV 4K (erste und zweite Generation) als auch für Apple TV HD über die Systemeinstellungen zur Verfügung.tvOS 15 führte einige neue Features für Apples Set-Top-Box ein. Dazu zählen der Support für 3D-Audio, neue Wiedergabe-Steuerelemente und die neue Kategorie "Für euch alle" in der TV-App. Mit tvOS 15.1 kamen Gruppentraining in Apples Service Fitness+ und SharePlay hinzu – mit Letzterem können Nutzer via FaceTime gemeinsam mit anderen Personen Filme oder Serien anschauen.Reparaturen von Apple-Produkten bedeuten für Nutzer oftmals eine Geduldsprobe. Besonders ärgerlich sind defekte iPhones, falls kein gleichwertiges Ersatzgerät im Haushalt ist. Apple bietet Kunden daher im Falle einer längeren Reparatur ein kostenloses Leih-iPhone an. Aktuell handelt es sich dabei um das iPhone 8. Bald könnte Apple einem Bericht zufolge auf ein neueres Modell wechseln, da das 2017er Modell allmählich in die Jahre kommt. Kunden erhalten demnach zukünftig ein iPhone XR als Leihgerät, so MacRumors . Apple habe eine diesbezügliche Mitteilung an Apple Stores und authorisierte Apple-Fachhändler verschickt.Kunden haben einen Anspruch auf ein Leih-iPhone, wenn das jeweilige defekte iPhone nicht vor Ort repariert werden kann, sondern zu einem gesonderten Apple-Servicecenter muss. Nach der Fertigstellung der Reparatur haben Nutzer laut Leihvertrag 14 Tage Zeit, um das Leih-iPhone zurückzugeben.