Kurz: Meltdown & Spectre – Klage gegen Apple abgewiesen +++ Großer Apple-Retailer insolvent (USA)

Simply Mac: Apple-Retailer muss die Pforten schließen

Vor dreieinhalb Jahren hatten schwere Sicherheitslücken für Unruhe gesorgt, denn "Meltdown" sowie "Spectre" betrafen nahezu alle modernen Prozessoren. Die Hersteller reagierten mit Sicherheitsupdates, welche allerdings mit Performance-Einbußen einhergehen konnten. Zwar stellte sich bald heraus, dass diese im Alltag kaum zu spüren waren und nur in ausgewählten Szenarios deutlich zutage traten , dennoch musste sich unter anderem Apple mit Sammelklagen auseinandersetzen.Im Falle des iPhones lautete der Vorwurf, das Unternehmen habe bereits längere Zeit Kenntnis von den zu erwartenden Verlangsamungen gehabt, dennoch Kunden nicht informiert. Auch im dritten Anlauf scheiterten die Kläger allerdings. Wie der Richter begründete, bedeute Apples Aussage "das iPhone ist sicher und von Grund auf für Datenschutz konzipiert" nicht, dass keinerlei Sicherheitslücken auftreten können. Aus der Klageschrift gehe zudem nicht plausibel hervor, inwiefern Täuschung oder Anpreisung von nicht erfüllten Eigenschaften vorliegen soll.Während Apples eigenes Retail-Netz immer weiter wächst, selbst in den ohnehin schon gut bestückten USA gibt es regelmäßig Neueröffnungen, wird die Luft für andere Anbieter dünner. Das jüngste Opfer der schwierigen Geschäftsbedingungen ist eine Kette in den USA, die immerhin 53 Standorte betrieb. Simply Mac hatte sich zum Ziel gesetzt, vor allem solche Regionen zu bedienen, in denen Apple kaum repräsentiert ist. 2013 wurde die Kette von GameStop gekauft, 2019 wieder abgestoßen.Zu jenem Zeitpunkt hatte Simply Mac große Pläne und stellte langfristige Strategien auf – doch dann nahm die Corona-Pandemie ihren Lauf und machte die Absichten in weiten Teilen zunichte. Zahlreiche Geschäfte mussten geschlossen, fast die Hälfte der Belegschaft entlassen werden. Jetzt gab der Betreiber offiziell bekannt, am Ende zu sein. 16 Jahre nach der Gründung schließt die Kette vollständig und trennt sich mit sofortiger Wirkung von allen Beschäftigten. Gleichzeitig beantragte man Insolvenz, was Kunden mit laufenden Bestellungen und Reparaturen aktuell im Unklaren lässt, was mit ihrer Hardware jetzt passiert.