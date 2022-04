Kurz: Luca-App wird Restaurantführer +++ Apple Days bei Saturn +++ Conrad schließt Filialen

Luca wird Restaurant- und Konzertführer mit Bezahlfunktion

Zwei Wochen "Apples Days" bei Saturn

Conrad macht Ladengeschäfte dicht

Die Luca-App sorgte im vergangenen Jahr für Aufsehen. Das lag allerdings weniger an ihrer Funktion als Check-In-Anwendung etwa für Restaurants, vielmehr kam sie unter anderem wegen diverser Mängel ins Gerede. Nachdem die Registrierungspflicht von Gästen in gastronomischen Betrieben, Clubs und Diskotheken sowie bei Veranstaltungen entfallen ist, wird die Anwendung nicht länger benötigt. Den großen Datenschatz, welcher im Laufe der vergangenen Monate entstanden ist, wollen die Entwickler nun heben und für andere Zwecke nutzen.Die Check-In-Funktion der Luca-App und damit die Kontaktverfolgung liegen seit Anfang dieses Jahres auf Eis. Die bestehende Infrastruktur wird laut dem Berliner Unternehmen culture4life zur "digitalen Plattform für Bürger:innen" ausgebaut (siehe ). Die App mutiert damit zu einer Art Gastro- und Konzertführer, in welchem beispielsweise Webseiten sowie Speise- und Getränkekarten von Restaurants sowie Programme von Veranstaltungen zu finden sind. Darüber hinaus wird die Anwendung demnächst um luca Pay ergänzt, sodass sich mir ihr überall dort Rechnungen begleichen lassen, wo diese Bezahlfunktion unterstützt wird. Angekündigt ist zudem luca ID , mit diesem Feature sollen Nutzer in der Lage sein, eine digitale Identität zu erstellen, verifizieren zu lassen und nachzuweisen. Den Entwicklern zufolge behalten die Nutzer der App stets die volle Kontrolle über ihre persönlichen Daten (siehe ).Kurz vor Ostern hat Saturn wieder die unregelmäßig veranstalteten Apple Days ausgerufen. Bis einschließlich 27. April bietet die große deutsche Elektronikkette sowohl in den stationären Läden als auch im Onlineshop etliche Apple-Geräte und Zubehör zu reduzierten Preisen an. Die 40-Millimeter-Version der Apple Watch SE gibt es beispielsweise für 256,00 Euro und damit so günstig wie beim kaum einem anderen großen Onlinehändler. Für das MacBook Air M1 verlangt Saturn aktuell 944,00 Euro . Da nicht alle Offerten wirklich günstig sind, empfiehlt sich allerdings vor dem Kauf ein Preisvergleich. Die besten Apple-Angebote von Saturn stellen wir am morgigen Freitag in unserer wöchentlichen Übersicht der preisreduzierten Apps, Filme und Geräte vor.Der Elektronikspezialist Conrad ist seit vielen Jahren vornehmlich als Online- und Versandhändler bekannt. Ältere Semester dürften sich noch an die dicken Kataloge erinnern, welche sich mit schöner Regelmäßigkeit in den Briefkästen der Kunden fanden. Das bereits 1923 gegründete Unternehmen betreibt bislang allerdings noch eine Reihe von stationären Geschäften in etlichen deutschen Städten. Damit ist in diesem Jahr Schluss: Conrad schließt nach eigenen Angaben in den kommenden Monaten bis auf eine sämtliche Filialen, lediglich der Laden in Wernberg-Köblitz soll Privatkunden auch weiterhin zur Verfügung stehen. Standorte, die nicht ganz aufgegeben werden, bleiben künftig Geschäftskunden vorbehalten. Endverbraucher können folglich spätestens ab Anfang nächsten Jahres ausschließlich den Onlineshop von Conrad nutzen.