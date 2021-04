Kurz: Hochkarätige PlayStation-Titel für iPhone und iPad geplant +++ Apple-Nutzer schreien vor Freude im neuen Spot

Sony expandiert im Mobile-Gaming-Markt

Fahrplan von 3 bis 5 Jahren

Apple-Nutzer können ihr (College-)Glück kaum fassen

Sony möchte in Zukunft noch stärker im Markt des Mobile-Gamings mitmischen. Das geht aus einer Stellenanzeige des Unternehmens hervor, über die ein neuer Verantwortlicher für die Mobil-Sparte gesucht wird. Sony hält Ausschau nach jemandem, der die Expansion der Spieleentwicklung von Konsolen und PCs hin zu Mobilgeräten sowie "Live-Diensten" vorantreibt. Im Fokus stehen dabei die populärsten Franchise-Titel der PlayStation. Bisher gibt es zwar schon einzelne Spiele wie "Run Sackboy! Run‪!" oder "Uncharted: Fortune Hunter", die unter Sonys PlayStation-Mobile-Label angeboten werden, doch die zukünftige Strategie des Unternehmens sieht weit umfangreichere und hochkarätigere Veröffentlichungen vor.Im Zuge dessen soll ein neues Team innerhalb der PlayStation Studios für Spieleentwicklung entstehen, das aus Mobile-Experten besteht und Plattformen wie iOS, iPadOS und Android im Visier hat. Demzufolge könnten in Zukunft neue Varianten bekannter Sony-Konsolentitel für iPhone und iPad erscheinen.Sony folgt damit der Strategie populärer Gaming-Unternehmen wie Nintendo, die schon seit Jahren Ableger hochkarätiger hauseigener Franchise-Titel für Apple-Plattformen bereitstellen – darunter beispielsweise "Super Mario Run" oder "Mario Kart Tour". Bei Sony könnte es jedoch noch eine Weile dauern, bis die ersten Erzeugnisse der neuen Mobile-Abteilung von PlayStation Studios auf den Markt kommen. Der Stellenanzeige zufolge ist ein Fahrplan von 3 bis 5 Jahren vorgesehen, bis die Arbeit des neuen Teams erste Früchte trägt.Ein neuer Apple-Werbespot zeigt Jugendliche, die an ihrem Mac vor Freude ausrasten. Hinter dem ungewöhnlichen Konzept des jüngsten Spots "New Beginnings" aus Apples "Behind the Mac"-Kampagne steht ein Meilenstein im Leben vieler Amerikaner: die College-Zulassung. Alle Personen, die ihre Freude im Video förmlich herausschreien, haben via Mac kurz zuvor Post von ihrem jeweiligen Wunsch-College erhalten. Wie im Video unschwer zu erkennen ist, wurde dem jeweiligen Antrag auf ein Studium in allen Fällen stattgegeben. Da der Clip (noch) nicht auf YouTube oder einer Video-Plattform verfügbar ist, lässt sich "New Beginnings" bislang nur über Apples Website streamen