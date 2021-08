Kurz: EU & USA vs. IT-Riesen – Erstmals gemeinsame Regeln angestrebt +++ Apple TV+ mit Trailer zur neuen Doku über The Velvet Underground

EU und USA führen Gespräche zu kartellrechtlichen Verschärfungen

Neue Doku ab 15. Oktober: „The Velvet Underground“

The Velvet Underground

Die Marktmacht der großen IT-Konzerne steht mittlerweile im Fokus zahlreicher Wettbewerbsbehörden weltweit. In der Politik brütet man bereits über mögliche regulatorische Eingriffe, um der Lage Herr zu werden. So kann sich EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager weitere App Stores für iOS vorstellen, welche Apple zwingend erlauben müsste. Entwickler hätten so die Möglichkeit, ein eigenes Zahlungssystem anzubieten und die Umsatzbeteiligung Cupertinos zu umgehen. Kunden könnten wiederum von günstigeren Preisen profitieren.Auch in den USA gibt zahlreiche Bestrebungen, engere kartellrechtliche Rahmenbedingungen für das Geschäftsgebaren von Apple, Google und Co. zu schaffen. Das US-Justizministerium informiert nun über ein Gespräch in dieser Sache mit Vestager. Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Vanita Gupta habe mit der Kommissarin telefoniert und betonte das starke Engagement der USA für ein offensives Programm, um das Kartellrecht durchzusetzen. Es gebe ein gegenseitiges Interesse an der Förderung eines fairen Wettbewerbs, so das Ministerium. Auch laufende Untersuchungen und politische Vorschläge seien Thema der Unterhaltung gewesen. Mittlerweile prescht ein anderes Land vor: Südkorea möchte den Konzernen künftig untersagen, alternative Zahlungsmethoden zu verwenden (siehe hier ).Anhänger von Rockmusik sollten den 15. Oktober im Kalender markieren: An diesem Tag veröffentlicht Apple TV+ die Dokumentation, welche die Anfänge und den Werdegang der gleichnamigen New Yorker Band beleuchtet. Regisseur Todd Hayes legt das Augenmerk vor allem auf Interviews mit den noch lebenden ehemaligen Mitgliedern der Gruppe wie John Cale und Moe Tucker. Einen Einblick liefert der neue Trailer:Das künstlerische Schaffen des Frontmanns Lou Reed stellt einen weiteren Themenschwerpunkt der Doku dar. The Velvet Underground gingen mit ihrer experimentellen Musik und ihren provokanten Texten in die Musikgeschichte ein, wenngleich ihnen der kommerzielle Durchbruch verwehrt blieb.