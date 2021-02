Kurz: DisplayLink Manager mit nativer M1-Unterstützung +++ ADAC- und Payback-Kreditkarten mit Apple Pay kompatibel

DisplayLink Manager fit für Apple Silicon

Apple Pay für mehr Kreditkarten verfügbar

Es gibt gute Gründe, die für den Betrieb externer Displays am Mac sprechen. Allerdings ist das bisweilen mit Einschränkungen und Schwierigkeiten verbunden: So berichten viele Anwender von einer fehlerhaften Erkennung externer Monitore seit Big Sur – manche Macs identifizieren die Bildschirme gar nicht oder reduzieren die Bildwiederholfrequenz von 60 auf 30 Hz (siehe ). Etwas limitiert sind die Möglichkeiten bei ARM-Macs: So ermöglichen das MacBook Air und MacBook Pro mit M1-Chip nur ein externes Display – der Mac mini erlaubt immerhin den Betrieb von insgesamt zwei Bildschirmen (siehe ). Wem das nicht ausreicht, findet mit DisplayLink-Adaptern Abhilfe: Die App namens DisplayLink Manager, die alle notwendigen Treiber enthält, liegt nun in der Version 1.3 vor. Diese behebt einen Bug, ermöglicht Retina-Auflösungen bei 4K-Displays und bringt die native Unterstützung von Macs mit Apple Silicon mit sich. Für den Download der Universal-Anwendung ist mindestens macOS 11.2 oder eine beliebige Version von Catalina erforderlich.Die Liste an Geldinstituten und Kartenherausgebern in Deutschland, deren Produkte mit Apple Pay kompatibel sind, wächst ständig. So gibt es allein in diesem Monat einige nennenswerte Neuzugänge: Die Kreditkarten der Landesbank Berlin (LBB) lassen sich zur Wallet-App auf Apple-Geräten hinzufügen. Bei anderen Karten, bei denen die LBB als Herausgeberin fungiert, gestaltet sich die Lage unterschiedlich: Seit heute versteht sich auch die ADAC-Kreditkarte mit Apple Pay, Amazons Visa-Karte ist hingegen nach wie vor nicht kompatibel. Payback-Kunden, die über eine entsprechende Kreditkarte verfügen, dürfen sich hingegen freuen: Apples Zahlungssystem steht nun auch ihnen zur Verfügung. Bei der Einbindung der Girocard gibt es übrigens keine Neuigkeiten zu vermelden: Die Debitkarte kann weiterhin nur von Kunden der Sparkassen mit Apple Pay verwendet werden.