Kurz: Datenmonokel von Oppo +++ Apples Rückkehr zur Maskenpflicht in den Stores

Rückkehr zur allgemeinen Maskenpflicht in den Apple Stores

Wenn Apple im nächsten oder spätestens übernächsten Jahr die erste Version der allgemein erwarteten Brille vorstellt, handelt es sich noch um eine augen-umschließende Lösung. Erst mit einer zukünftigen Version soll das Gerät auch modischen Aspekten genügen und sich am Design herkömmlicher Brillen orientieren. Oppo hat den Markt der Datenbrillen nun ebenfalls betreten, setzt allerdings auf eine Lösung für ein einzelnes Auge. Nutzer tragen das Device namens " Air Glass " am rechten Ohr, im Inneren befindet sich ein Prozessor des Typs Snapdragon Wear 4100. Das Gewicht gibt Oppo mit gerade einmal 30 Gramm an.Möglich ist es, die Computerpartie abzusetzen, sodass nur noch eine normale Brille übrig bleibt. Zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt ist hingegen, auf welchen Märkten das Gerät irgendwann zur Verfügung steht. Bislang spricht Oppo nämlich lediglich von China und äußerte sich nicht zu einer internationalen Expansion. Als Einsatzbereiche führt der Hersteller auf, man könne die Air Glass als Teleprompter einsetzen, automatische Übersetzungsfunktionen nutzen oder allerlei andere Statusinformationen wie Wetter, Kalender bzw. Navigationsanweisungen einblenden.Hierzulande stellt sich die Frage gar nicht erst, ob man Geschäfte auch ohne Maske betreten darf. Der Gesetzgeber regelt eindeutig, welche coronabedingten Vorkehrungen zu treffen sind – während es noch regionale Unterschiede bezüglich der Testpflicht gibt, ist einheitlich im Einzelhandel das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes vorgeschrieben. In den USA sieht dies anders aus, beispielsweise hatte Apple erst vor sechs Wochen das "Mask Mandate" in den US-Stores aufgehoben. Auch andere Vorkehrung zur Einhaltung von Abstand liefen aus. Allerdings zeigen die Infektionszahlen wieder fast überall nach oben, weswegen Cupertino die Entscheidung rückgängig macht. Fortan ist die Maske beim Betreten wieder verpflichtend, die Änderungen erfolgen auch in Hinblick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante.