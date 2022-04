Kurz: Challenge für Apple Watch am Welttanztag +++ Apple TV+: Thriller-Serie „Shining Girls“ und Doku „Make or Break“ verfügbar

Zeitlich befristete Challenge für die Apple Watch zum Welttag des Tanzens

Neue Serie mit „The Handmaid's Tale“-Star Elisabeth Moss

Shining Girls

Shining Girls

The Handmaid's Tale

Make or Break

Die Apple Watch verfügt über verschiedene Anreize, um Nutzer zu mehr sportlicher Betätigung zu motivieren: Die Aktivitätsringe veranlassen so manchen Anwender zu einem täglichen Mindestmaß an Bewegung und bisweilen wartet Cupertino mit speziellen Herausforderungen auf, die kein langes Zögern dulden, weil sie zeitlich befristet sind. Die gewonnenen Abzeichen lassen sich dann als Sticker unter anderem in der FaceTime- sowie Nachrichten-App verwenden.Eine solche spezielle Herausforderung erwartet Besitzer einer Apple Watch am heutigen Welttanztag: Wer am 29. April ein Tanztraining mit einer Länge von mindestens 20 Minuten absolviert, erhält die spezielle Auszeichnung. Da trifft es sich gut, dass Apple vor wenigen Tagen neue Tanz-Workouts in das Programm von Fitness+ aufgenommen hat. Neben Playlists bekannter Ikonen wie Queen und ABBA finden sich auch Inhalte der K-Pop-Boygroup BTS, um Choreografien der Band einzustudieren (siehe hier ).Für Abonnenten von Apple TV+ lohnt es sich, regelmäßig einen Blick auf das Angebot des Streamingdienstes zu werfen: Üblicherweise stoßen immer freitags neue Episoden und Serien hinzu. So finden Nutzer im Katalog ab sofort die ersten drei Folgen der Thriller-Serie, welche auf dem gleichnamigen Roman von Lauren Beukes basiert. Insgesamt umfasstacht Episoden. An der Produktion beteiligte sich unter anderem Leonardo DiCaprio, in der Hauptrolle spielt Elisabeth Moss () die Archivarin Kirby. Sie wurde einige Jahre zuvor von einem Psychopathen angegriffen und überlebte nur knapp. Nun hadert Kirby mit einer sich ständig wandelnden Wahrnehmung der Realität.Ebenfalls neu ist die Dokumentation, welche international anerkannte Surf-Profis wie Kelly Slater, Stephanie Gilmore und Gabriel Medina vorstellt. Die zweite Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben, die erste steht bereits mit sämtlichen Folgen auf Apple TV+ zur Verfügung.