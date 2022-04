Kurz: Apple Myeongdong – neuer Store in Seoul (mit Fotos) +++ Wallpaper der WWDC 2022 für iPhone, iPad und Mac

Größter Apple Store Südkoreas öffnet am 9. April

WWDC-Bildschirmhintergründe für Apple-Geräte

Apple ist mit den Ladengeschäften weiter auf Expansionskurs: Apple Stores zeichnen sich nicht zuletzt durch architektonische Besonderheiten und ein hohes Serviceangebot aus. Außerdem bietet das Unternehmen im Rahmen von „Today at Apple“ Sessions an, um Fertigkeiten in den Bereichen Fotografie, Videoschnitt, Coding und vieles mehr zu vertiefen. Am 9. April öffnet die neueste Dependance ihre Pforten: Der Apple Store Myeongdong befindet sich im gleichnamigen Stadtviertel in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Die Gegend ist reich an Touristenattraktionen und für seine mannigfaltigen Einkaufsmöglichkeiten bekannt.Es handelt sich um den größten Apple Store im Land und das Unternehmen wartet mit besonderen „Today at Apple“-Sessions auf: Einige populäre Künstler wie die K-Pop-Boyband Seventeen und die mit unterschiedlichen Medien arbeitende Vakki stehen für die Veranstaltungen Pate.Selbstverständlich stehen auch etliche Produkte des US-Konzerns zum Kauf bereit, Reparaturen defekter Geräte werden ebenfalls in dem zwei Etagen umfassenden Geschäft angenommen. 220 Mitarbeiter beschäftigt der Apple Store Myeongdong.Traditionell stellt Apple im Juni neue Versionen der hauseigenen Betriebssysteme vor. Das geschieht im Zuge einer mehrtägigen Entwicklerkonferenz, der sogenannten WWDC . Dieses Jahr findet diese vom 6. bis 10. Juni statt. Als Einladungsgrafik setzt Cupertino auf ein schlichtes und relativ dunkel gehaltenes Swift-Logo mit einigen wenigen farblichen Akzenten. Wer bereits in Vorfreude schwelgt, findet vielleicht auch an den neuen Bildschirmhintergründen für iDevices und den Mac Gefallen. Der Designer Parker Ortolani stellt einige Wallpaper zum Download bereit, für das iPad gibt es drei verschiedene Varianten.Auch Basic Apple Guy wartet mit entsprechenden Wallpapern auf, die im Gegensatz zu Ortolanis Machwerken kaum das Original abstrahieren – und schlicht das Swift-Logo auf das iPhone, iPad und den Mac bringen.