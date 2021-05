Kuo: Neues iPad mini erscheint im Herbst – mit größerem Display

Sechste Generation des iPad mini im Herbst 2021?

Touch ID auf der Seitentaste, Homebutton entfällt

Keine Angaben zum Prozessor

Das aktuelle iPad mini erschien im März 2019, wird also mittlerweile seit mehr als zwei Jahren unverändert verkauft. Viele Liebhaber des handtaschenkompatiblen Geräts aus Cupertino hatten daher gehofft, dass Apple im Rahmen des "Spring Loaded"-Events die sechste Generation des kleinen Tablets präsentiert. Das geschah bekanntlich nicht, der kalifornische Konzern stellte vielmehr wie erwartet das neue iPad Pro mit dem hauseigenen M1-Chip vor.In ein paar Monaten dürfte das Warten auf ein neues iPad mini allerdings ein Ende haben. Das prophezeit zumindest der für gewöhnlich gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo, dessen Prognosen sich schon häufig als zutreffend erwiesen haben. In seinem jüngsten Bericht geht er davon aus, dass Apple noch in diesem Jahr eine Neuauflage des kompakten Tablets an den Start bringt. Präsentiert werden könnte das Gerät auf einem Event im Herbst, als wahrscheinlich gelten darf ein Termin im September.Angaben zu möglichen technischen Daten macht der für TF International Securities tätige Experte nicht. In einem früheren Bericht hatte Kuo allerdings bereits vorhergesagt, dass Apple die sechste Generation des iPad mini mit einem 9-Zoll-Display ausstatten wird. Hinsichtlich der Größe soll sich die neue Version hingegen kaum vom aktuellen Gerät unterscheiden, da Apple das Design des kompakten Tablets an jenes des aktuellen iPad Air angleicht. Die Displayränder könnten also erheblich schmaler ausfallen als bisher, zudem verlagert der iPhone-Konzern angeblich den Fingerabdrucksensor auf die Seitentaste. Der bislang beim iPad mini für Touch ID zuständige Homebutton dürfte daher wegfallen.Mit welchem Prozessor Apple das neue iPad mini ausstattet, ist bislang nicht bekannt, auch Kuo macht hierzu keine Angaben. Im Inneren der derzeitigen fünften Generation des kompakten Tablets arbeitet ebenso wie im größeren iPad ein A12 Bionic, während das iPad Air über einen A14 Bionic verfügt. Als unwahrscheinlich dürfte gelten, dass der kalifornische Konzern in den Geräteklassen unterhalb des iPad Pro auf den M1 zurückgreift. Hinsichtlich der Displaygröße des neuen iPad mini gibt es zudem Berichte, welche nicht mit Kuos Vorhersage übereinstimmen. MacOtakara etwa geht davon aus, dass Apple in der sechsten Generation ein 8,4 Zoll großes Panel verbauen wird.