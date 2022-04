Künftige iPhones: Deutlich längere Akkulaufzeiten – dank Samsung?

E-Auto-Akkutechnik für iPhone & Co.?

Samsung plant Fertigung von Akkus in Stacking-Technik

Verbesserte Akkulaufzeit und niedrigeres Gewicht

Smartphone-Entwickler stehen seit jeher bei allen neuen Modellen vor einer Herausforderung: Einerseits sollen die Geräte möglichst schlank daherkommen, auf der anderen Seite müssen sie hinreichend Platz für große Akkus bieten, damit sie lange genug ohne Ladegerät durchhalten. Apple unternimmt daher ebenso wie andere Hersteller große Anstrengungen, um diese beiden Anforderungen zu erfüllen. Das kalifornische Unternehmen setzt zudem auf energieeffiziente Komponenten, um gute Laufzeiten der iPhones zu erzielen. Dennoch halten die meisten Smartphones aus Cupertino trotz aller Verbesserungen bei durchschnittlicher Nutzung kaum länger als einen Tag durch, bevor sie wieder nach dem Ladegerät verlangen.Hinsichtlich der Akkutechnologie haben Forschung und Entwicklung allerdings in den vergangenen Jahren signifikante Fortschritte hervorgebracht. Zu verdanken ist das unter anderem der zunehmenden Hinwendung zur Elektromobilität, denn batterieelektrische Fahrzeuge benötigen leistungsfähige Stromspeicher, die möglichst kompakt und leicht sein sollen. Einer der Anbieter von solchen Sekundärzellen ist Samsung SDI. Das südkoreanische Unternehmen plant jetzt offenbar, eine vornehmlich für E-Autos entwickelte Akkutechnik unter anderem auch für Smartphones und Tablets einzusetzen und zudem andere Hersteller wie etwa Apple damit zu beliefern. Das geht aus einem aktuellen Bericht von The Elec hervor.Samsung SDI bereitet sich der Nachrichten-Webseite zufolge darauf vor, Smartphone-Akkus in Stacking-Technologie herzustellen. Dabei werden die einzelnen Schichten einer Zelle im Unterschied zur herkömmlichen Technik nicht mehr wie bisher gewickelt, sondern lediglich aufeinandergestapelt. Das führt unter anderem zu einer Erhöhung der Energiedichte, bei identischem Volumen kann ein Akku damit rund zehn Prozent mehr Strom speichern. Das südkoreanische Unternehmen setzt dieses Verfahren bereits bei der fünften Generation seiner Batterien für Elektro-Autos ein. Laut The Elec will Samsung SDI es unter anderem für kleinere Akkus nutzen, um damit Apple als Kunden zu gewinnen.Für den iPhone-Konzern brächte Samsungs Akkutechnik gleich mehrere Vorteile mit sich. Neben der Erhöhung der Kapazität bei gleichbleibendem Volumen würden sich nämlich zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Apple könnte sich etwa von der bisherigen L-Form der in den Smartphones verbauten Batteriemodule verabschieden, die Laufzeiten der Geräte merklich erhöhen und gleichzeitig deren Gewicht reduzieren. Die Stacking-Technik verringert zudem in erheblichem Maße das Risiko, dass Akkus anschwellen und somit platzen können.