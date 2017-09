Komponenten des iPhone 8 für Apple noch teurer als beim iPhone 7

Wie aus eine Analyse der Komponenten von iPhone 8 und iPhone 8 Plus hervorgeht, sind die reinen Materialkosten für Apple vermutlich spürbar gestiegen. Dies erklärt laut den Marktberatern von IHS auch den höheren Anschaffungspreis im Vergleich zum iPhone 7 und iPhone 7 Plus. Gar nicht erst eingerechnet werden in der Analyse noch die anfallenden Kosten für Endfertigung, Entwicklung, Marketing und Vertrieb.In konkreten Zahlen bedeutet dies, dass sich die geschätzten Materialkosten der Komponenten für das iPhone 8 mit 64 GB auf mindestens 247,51 US-Dollar belaufen, beim iPhone 8 Plus mit 64 GB sind es sogar 288,08 US-Dollar. Im Vergleich dazu lagen die geschätzten Materialkosten des iPhone 7 mit 32 GB bei 237,94 US-Dollar und im Fall des iPhone 7 Plus mit 32 GB bei 270,88 US-Dollar wesentlich niedriger.Die höheren Kosten sind unter anderem auf das neue Gehäuse zurückzuführen, das zwar keine großen Änderungen im Design mitbringt, aber in der Zusammensetzung dennoch erhebliche Unterschiede aufweist. Ebenso verbessert wurden die Kamera (MTN berichtete: ), der Prozessor in Form des äußerst schnellen A11 Bionic, und nicht zu vergessen die doppelte Kapazität des verbauten Flash-Speichers. Dies alles führt zu dem Preisanstieg von hierzulande 40 Euro bzw. 50 US-Dollar in den USA.