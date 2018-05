Kommende iPhones: Komplette OLED-Umstellung möglich?

Für den neuen, auf organischen Leuchtdioden (OLED) basierenden Bildschirm des iPhone X erhielt Apple viel Lob - und gewann sogar zusammen mit dem iPad Pro den "Display of the Year"-Preis . Bisher setzt Apple OLED-Bildschirme beim iPhone X (das erste iPhone mit OLED-Display), der Apple Watch (seit der ersten Modellgeneration) und der Touch Bar beim MacBook Pro (seit 2016) ein.OLED-Bildschirme haben zwei entscheidende Vorteile: Anders als LCD-Bildschirme, bei denen die Hintergrundbeleuchtung die stets aktiv ist, können OLED-Bildschirme komplett sattes Schwarz produzieren, ohne dass die Hintergrundbeleuchtung durchschimmert. Dies ist bei LCD-Displays besonders dann störend, wenn die Umgebung ebenfalls sehr dunkel ist und weißer Text auf schwarzem Hintergrund dargestellt wird. Außerdem verbrauchen Bildschirme mit organischen Leuchtdioden nur so viel Energie wie gerade helle Pixel angezeigt werden.Wie jedes Jahr wird Apple auch in diesem Herbst neue iPhone-Modelle präsentieren. Die Gerüchteküche geht derzeit davon aus, dass Apple im Herbst 2018 drei neue Modelle vorstellt: Den direkten Nachfolger des iPhone X, eine größere Variante des iPhone X und ein kostengünstigeres 6,1"-Modell. Letzteres soll aus Kosten- und Produktionsgrunden weiterhin einen LCD-Bildschirm einsetzen.Der Bildschirm des iPhone X stammt vom südkoreanischen Hersteller Samsung - die ebenfalls in Südkorea ansässige ET News will erfahren haben, dass Apple bereits 2018 alle iPhones auf OLED-Bildschirme umstellen wird, auch das kostengünstigere Einstiegsmodell. Eigentlich, so ET News, wollte Apple diesen Schritt erst 2019 gehen. Am Finanzmarkt wird dieses Gerücht sehr ernst genommen: Die Aktie von Japan Display (JDI), Fertiger für die LCD-Displays der aktuellen iPhone-Modelle, fiel um 20 Prozent. Auch die Sharp-Aktie gab um 4 Prozent nach.Apple investierte kürzlich Milliarden in LG Electronics , um nicht zu sehr von Samsung abhängig zu sein - LG soll die OLED-Bildschirme für die größere Modell-Variante des iPhone X beisteuern.Die Entscheidung, welche iPhone-Modelle mit OLED-Displays ausgestattet werden, dürfte Apple noch nicht final getroffen haben - zu wichtig ist es für das Unternehmen, größere Lieferengpässe bei der Markteinführung zu vermeiden. Sollte Apple die ab Herbst verfügbaren iPhone-Modelle aufgrund von Zuliefererproblemen nur schleppend ausliefern können, hätte dies drastische Auswirkungen auf die Gewinne und der Aktie würde empfindlich reagieren.