Kleine Smartphone-Displays sterben aus

5" bis 5,5" als beliebteste Displaygröße

Ganz riesig: Ebenfalls auf dem Vormarsch

Es gibt noch immer einige Nutzer, die sich nicht an größere Smartphone-Displays gewöhnen können, dennoch sprechen die Verkaufszahlen eine klare Sprache. Jetzt bereits greift kaum ein Kunde noch freiwillig zu Mini-Displays, wie sie Apple in früheren iPhones verbaute – und selbst die 4,7" des iPhone 6, 7 und 8 sind eine aussterbende Gattung. Im laufenden Jahr entfallen auf Geräte mit weniger als 5"-Displaydiagonale weniger als 100 Millionen Geräte. Auf den Gesamtmarkt gerechnet sind das nur noch 7 Prozent Marktanteil, wohingegen das kommende Jahr sogar noch einen massiven weiteren Einbruch auf rund 3 Prozent mitbringen soll. Dieser Trend deutete sich schon vor Jahren an und auch Apple konnte erst dann noch einmal riesige Wachstumsraten erzielen, als es endlich auch iPhones mit markttypischen Displaygrößen gab.Auch das Segment der Geräte zwischen 5" und weniger als 5", im vergangenen Jahr noch die am häufigsten erworbenen Displaygrößen, ist auf dem Rückzug. 2018 entschieden sich die meisten Kunden für ein Smartphone, dessen Display bei 5,5" bis 5,9" lag. Dies beinhaltet sowohl Apples Plus-Modelle als auch das iPhone X. Der Studie zufolge bleiben Geräte mit den letztgenannten Abmessungen wohl auf Jahre die populärsten, da ein guter Kompromiss aus viel Fläche, dennoch Platz in der Hosentasche möglich ist. Sicherlich wird manch ein Hersteller noch immer die Nische für Mini-Smartphones füllen, allerdings haben diese Geräte auf dem Gesamtmarkt bald keine Bedeutung mehr. Dass es aktuelle Hardware auch nur in großformatigen Smartphones gibt, trägt sicherlich ebenfalls deutlich zu diesem Trend bei.Gleichzeitig deutet sich der Erfolgszug von Riesen-Smartphones an, die eher in den Bereich Mini-Tablet gehen. Was 2017 noch fast gänzlich unbedeutend war, soll in den nächsten vier Jahren mehr als 30 Prozent des Absatzes stellen: Smartphones mit 6" und noch größeren Displays. Den Berichten der letzten Monate zufolge bietet Apple wohl ab September ebenfalls zwei Geräte für dieses Segment, nämlich das gemunkelte 6,1"-iPhone sowie den Nachfolger des iPhone X mit 6,5". Damit gehen nicht notwendigerweise auch stark wachsende Gehäuse einher – das 6,5"-Displays soll dank randloser Konstruktion in einem Rahmen Platz finden, der ungefähr die Abmessungen eines iPhone Plus mitbringt.