Keine Rückkehr zu iOS 10 mehr möglich

Die Freigabe von iOS 11 für alle Nutzer liegt lediglich gut zwei Wochen zurück, da gibt Apple bereits das Zeichen dafür, dass nach Ansicht des Konzerns alle größeren Fehler und Probleme mit dem neuen System bereits gelöst sind: Denn Apple verschloss heute den Rückweg zum Vorgängersystem iOS 10. Fortan signiert Apple die Versionen iOS 10.3.3, sowie auch iOS 11.0 nicht mehr. Wer also bereits auf iOS 11 aktualisiert hat, kann diesen Schritt nicht mehr einfach zurückdrehen.Zwar handelt es sich dabei um einen vollkommen üblichen Schritt Apples, allerdings vollzog ihn Apple selten so schnell wie in diesem Jahr. Zum Vergleich: iOS 9 wurde 2016 noch mehr als einen Monat nach Release von iOS 10 noch signiert. Berichte von zahlreichen Schwierigkeiten rund um CallKit, den Flugmodus und weiteren Baustellen verzögerten damals das Signierungsende.Diesmal ist Apple offensichtlich bereits jetzt mit dem Zustand von iOS 11 zufrieden. Am Dienstag veröffentlichte der Konzern mit iOS 11.0.2 das jüngste Bugfix-Update. Darin behob man Schwierigkeiten bei der Anzeige von Bildern in der Fotos-App und beim Öffnen von verschlüsselten E-Mails. Außer der aktuellen Version signiert Apple nur noch den direkten Vorgänger iOS 11.0.1. Für Teilnehmer von Apples Betaprogramm ist bereits das nächste größere Update, iOS 11.1, in der Testphase.Viele Endnutzer sind allerdings noch unentschlossen, wenn es um den Umstieg zu iOS 11 geht. Das dürfte nicht zuletzt auch daran liegen, dass in diesem Jahr ein gewisser Preis zu zahlen ist: Ältere Apps ohne 64-Bit-Unterstützung laufen ab der neuesten iOS-Generation nicht mehr. Zwar weist Apple bereits seit Monaten darauf hin und beschwört die Entwickler, entsprechende Updates in den App Store zu laden, dennoch sind noch Tausende Anwendungen im Benutzung, die ab iOS 11 ihren Geist aufgeben. Mit iOS 11 führt Apple ARKit ins mobile Betriebssystem ein, stellt auf den H.265-Codec um und gibt dem iPad eine Menge von speziellen Tablet-Features (siehe MTN-Detailartikel zu iOS 11: ).