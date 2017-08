Kein Zurück mehr zu iOS 10.3.2 möglich

Nach jedem offiziellen Systemupdate signiert Apple noch eine Weile lang den Code für frühere Versionen. Für den Fall überraschender, schwerwiegender Probleme nach einem Update ist so noch der Rückweg zum Vorgänger möglich. Sobald Apple allerdings von der Stabilität des jüngsten Sprosses überzeugt ist, beendet der Konzern diese Praxis und schickt somit die vorherige Systemfassung aufs Altenteil.Genau dies ist nun mit iOS 10.3.2 passiert. Exakt drei Wochen nach der Freigabe von iOS 10.3.3 können Nutzer kein Downgrade mehr durchführen. Auf diese Weise sorgt Apple für eine möglichst große Verbreitung der aktuellsten Systeme, was allein schon unter Sicherheitsaspekten wünschenswert ist. So behob iOS 10.3.3 beispielsweise eine gefährliche Sicherheitslücke rund um fehlerhafte Speicherverwaltung im verwendeten Broadcom-Chip der Serie BCM43xx. Diese hätte Angreifern ermöglicht, die komplette Kontrolle über das System zu übernehmen (MTN berichtete: ). Deswegen ist auch denjenigen, die noch mit iOS 10.3.2 arbeiten, ein baldiges Update empfohlen.Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich bei iOS 10.3.3 um die letzte Fassung von iOS 10. Der Nachfolger iOS 11 steht bereits in den Startlöchern und wird traditionell im September kurz vor der Vorstellung neuer iPhones für alle kompatiblen Geräte freigegeben.