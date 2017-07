Update-Abend: macOS 10.12.6, iOS 10.3.3, watchOS 3.2.3, tvOS 10.2.2 und iTunes 12.6.2 erschienen

Nach einer längeren Testphase hat Apple nun Aktualisierungen für macOS, iOS, watchOS und tvOS veröffentlicht. Wer nach neuen Funktionen sucht, wird allerdings enttäuscht: Alle Updates bringen zwar Stabilitätsverbesserungen, Fehlerbereinigungen und Sicherheitsaktualisierungen mit, aber keine neuen Features.Es ist noch nicht bekannt, welche Stabilitätsverbesserungen Apple in iOS, watchOS und tvOS vorgenommen hat. Einzug zu macOS äußert sich Apple in einem kurzen Support-Artikel, dass Fehler bei der SMB-Implementierung im Finder und in der Xsan-Anbindungen behoben wurden sowie die Stabilität des Terminal-Programms erhöht wurde.macOS 10.12.6 und iTunes 12.6.2 lässt sich aus dem Mac App Store herunterladen, iOS 10.3.3 entweder direkt in den Systemeinstellungen des iPhones oder iPads oder über iTunes. watchOS 3.2.3 lässt sich über die Watch-App auf dem iPhone herunterladen (hierzu muss die Uhr an das Ladegerät angeschlossen sein), tvOS 10.2.2 lässt sich auf dem Apple TV 4 über die Einstellungen installieren.Es ist möglich, dass es sich bei diesen Updates um die letzten Aktualisierungen dieser Software-Generation handelt. Im Herbst wird macOS 10.13 High Sierra, iOS 11, watchOS 4 und tvOS 11 erscheinen und die derzeitigen Versionen ersetzen.