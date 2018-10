Kein Downgrade mehr auf iOS 11 möglich: Apple stoppt Signierung von iOS 11.4.1

Vor gut drei Wochen erschien iOS 12 für alle Kunden in der finalen Version – glücklicherweise ohne größere Fehler. Die ersten Nutzerreaktionen zu iOS 12 waren sehr positiv, besonders lobten Kunden die Geschwindigkeitssteigerungen auf älteren Geräten. Gestern Abend gab Apple das erste Bugfix-Update für iOS 12 heraus und korrigierte unter anderem Probleme beim Laden der neuen iPhone-Xs-Modelle und Schwierigkeiten bei WLAN-Verbindungen zu 5-Ghz-Netzwerken.Zusammen mit dem Erscheinen von iOS 12.0.1 hat Apple den Rückweg auf iOS 11 versperrt: Apple stoppte in der Nacht das Signieren der letzten iOS-11-Version. Somit lassen sich Geräte, die iOS 12 unterstützten, nicht mehr auf iOS 11 zurückrüsten. Für eine gewisse Zeit signiert Apple nach Erscheinen eines größeren Updates noch die letzte Version der großen Vorgängerversion, damit Kunden bei größeren Schwierigkeiten zurück auf die letzte Version wechseln können.Apple will möglichst alle Nutzer dazu bewegen, die aktuellen Betriebssystemversion der jeweiligen Plattform einzusetzen. Dies ist nicht nur aus Sicherheitsaspekten wünschenswert, sondern hilft auch App-Entwicklern ungemein – je weniger iOS-Versionen unterstützt werden müssen, desto geringer ist der Test- und Entwicklungsaufwand.