Kehrt das bunte Apple-Logo zurück?

Das Apple-Firmenlogo gehört zu den bekanntesten der Welt und wird in der jetzigen Formensprache seit dem Jahr 1984 verwendet. Von 1976 bis 1977 kam ein von Ronald Wayne gestaltetes Firmenlogo, zum Einsatz, welches heute für ungläubige Blicke sorgen dürfte:In der Blütezeit des Apple II von 1977 bis 1984 verwendete Apple bereits den bekannten Apfel, allerdings integriert mit dem Firmennamen:1984 wurde schließlich der Apfel vom Firmennamen getrennt und war für 14 Jahren in den knallbunten Farben auf Apple-Geräten zu finden:Ende der 90er hatte der Regenbogenapfel aber ausgedient – im Zuge von neuen und forschen Produktdesigns wie zum Beispiel dem erste iMac wurde auch das Apfel-Logo angepasst und kam fortan einfarbig im Aqua-Look, Metall-Look oder einfach ganz Flach daher: MacRumors will nun von einem in der Vergangenheit verlässlichen Tippgeber erfahren haben, dass Apple plane, das Regenbogenlogo erneut zu verwenden. Erste Anzeichen finden sich bereits in dem seit letztem Jahr verfügbaren iOS 12: Dort lieferte Apple Hintergründe für Home- und Sperrbildschirm mit, welche von den klassischen Farben des Regenbogenapfels gebrauch machten.Auch die Firmenzentrale schmückte Apple in letzter Zeit auffällig oft in den Farben des 80er-Logos. Bei den Farben handelt es sich um die tatsächlichen Farbabstufungen des alten Logos und nicht wie oft vermutet um die Farben der LGBT-Bewegung.Ob und wo Apple das bunte Logo erneut aufleben lassen möchte, ist noch nicht bekannt – es ist aber stark zu bezweifeln, dass Apple das 80er-Design erneut als Hauptfirmenlogo einsetzen wird. Wahrscheinlicher ist, dass zukünftig Watch-Bänder oder iPhone-Hüllen mit dem ehemaligen Logo erscheinen könnten.