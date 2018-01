Kabelloses Laden: Qi setzt sich als Industriestandard durch

iPhone 8 und X gaben den Ausschlag

Für viele sind die Begriffe »Qi-Technik« und »kabelloses Aufladen« bereits Synonyme. Dabei handelt es sich bei Qi lediglich um einen von mehreren Standards für die drahtlose Ladungstrennung. Daneben gibt es beispielsweise noch die Technologie der Firma PowerMat namens AirFuel, die vor allem dadurch Schlagzeilen machte, dass sie in großen Ketten wie Starbucks und McDonalds zum Einsatz kam.Nun hat just der Entwickler des Konkurrenzstandards PowerMat bekanntgegeben, dem internationalen Wireless Power Consortium (WPC) beizutreten. Dieser Unternehmenszusammenschluss steht hinter dem dominierenden Qi-Standard. Dieser Schritt kommt einer Anerkennung von Qi als Industriestandard gleich, obwohl AirFuel dadurch noch nicht gänzlich obsolet ist. PowerMat kündigte aber an, das induktive Laden in einer Weise voranbringen zu wollen, die abwärtskompatibel zum aktuellen Qi-Standard ist. Bereits im September versorgte PowerMat die Geräte Starbucks-Filialen mit einem Software-Update aus, um künftig auch Qi-Geräte laden zu können.PowerMats Schritt wird auch von dem Unternehmen selbst mit Apples neuester iPhone-Generation in Zusammenhang gebracht. "Qi ist inzwischen der dominierende Wireless-Charging-Standard auf dem Markt und die kürzlich gestartete Apple-iPhone-Generation ist sichtbarer Ausdruck dieses Erfolgs", heißt es in einem Statement. Bereits im Frühjahr 2017 war auch Apple dem WPC beigetreten, was damals ein erster deutlicher Hinweis auf induktives Laden nach dem Qi-Standard beim im Herbst vorgestellten iPhone war.Das physikalische Verfahren unterscheidet sich bei Qi und konkurrierenden Standards nur leicht. Stark vereinfacht gesagt wird im Nahfeld zwischen Gerät und einer Aufladematte ein magnetisches Wechselfeld erzeugt, welches im Akku des aufzuladenden Geräts für die notwendige Ladungstrennung sorgt. Der Unterschied zwischen den Standards besteht in erster Linie in der Nutzung unterschiedlicher Frequenzen, sodass sie in der Regel zueinander inkompatibel sind. Allerdings wollten PowerMat und die Power Matters Alliance (PMA) für AirFuel erreichen, dass mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden können und Leistung bis zu 40 Watt erreichbar sei. Dafür fusionierte die PMA 2015 mit der Alliance for Wireless Power (A4WP), einem weiteren Konkurrenten, um gemeinsam gegen die Marktmacht von Qi zu bestehen. Nun sieht es so aus, als habe sich der Marktführer endgültig durchgesetzt.Weiterführende Links: