Jede Menge Bildschirmschoner für macOS

Bildschirmschoner unter macOS installieren

Library/Screen Savers

Auf dem Apple TV bietet der Konzern eindrucksvolle Bildschirmschoner und fügt neue mit jeder tvOS-Iteration neue hinzu – es bleibt wohl Apples Geheimnis, warum diese nicht auch auf dem Mac zur Verfügung stehen. Die meisten mitgelieferten Bildschirmschoner in macOS sind mittlerweile mehr als eine Dekade alt – mit macOS Catalina fügte Apple nur einen einzigen neuen hinzu und widmet der Thematik offensichtlich wenig Interesse.Wer Lust auf neue Screensaver hat, sollte sich einmal genau die Sammlung von Adam Garrett-Harris ansehen. In dieser Kollektion finden sich 32 neue Bildschirmschoner für macOS – die allermeisten davon sind vollständig kostenfrei herunterladbar.Die Sammlung ist ist unterteilt in neun verschiedene Kategorien: Uhren, Inspiriert durch Apple, Retro, Sci-Fi, Video-Spiele, Aquarium, Entwickler, Grafiken und Andere. Es finden sich Bildschirmschoner, welche eine Apple Watch mimen, ein Labyrinth-Screensaver, eine fraktale Uhr, ein Aquarium und ein Emoji-Screensaver in dieser Kollektion wieder.Verfügt der Bildschirmschoner über eine korrekte Signatur, genügt zur Installation ein Doppelklick. Daraufhin öffnet sich die Systemeinstellungs-App und fragt, ob der Bildschirmschoner nur für den gerade angemeldeten Nutzer oder für alle Nutzer auf dem Mac installiert werden soll.Ist der Bildschirmschoner nicht signiert, muss der Anwender wie folgt vorgehen: Mit der rechten Maustaste auf die Bildschirmschoner-Datei klicken und dann "Öffnen" auswählen. Nun öffnet sich ein Dialog, in dem gefragt wird, ob man die Datei trotz fehlender Signatur öffnen will. Bejaht man diese Frage, öffnet sich auch hier die Systemeinstellungen und schlägt die Installation vor. Mit einem Doppelklick lässt sich ein unsignierter Bildschirmschoner aber nicht installieren.Möchte man die Installation manuell durchführen, muss man den Bildschirmschoner entweder in den Nutzerorder oder auf der obersten Ebene des Dateisystems in folgenden Pfad bewegen: