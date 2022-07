Inzahlungnahme: Apple senkt schon wieder Gutschriften – Alle Preise in der Übersicht

Mac: Für fast alle Geräte gibt es deutlich weniger Geld

Geräteart Alte Maximalgutschrift Neue Maximalgutschrift MacBook Pro 970 Euro 860 Euro MacBook Air 410 Euro 390 Euro MacBook 110 Euro 110 Euro iMac Pro 1.380 Euro 1.280 Euro iMac 830 Euro 760 Euro Mac Pro 4.510 Euro 4.240 Euro Mac mini 210 Euro 210 Euro

iPhone: Abschläge von zehn Prozent und mehr

Geräteart Alte Maximalgutschrift Neue Maximalgutschrift iPhone 12 Pro Max 655 Euro 590 Euro iPhone 12 Pro 580 Euro 540 Euro iPhone 12 445 Euro 385 Euro iPhone 12 mini 370 Euro 330 Euro iPhone 11 Pro Max 415 Euro 415 Euro iPhone 11 Pro 380 Euro 365 Euro iPhone 11 315 Euro 265 Euro iPhone XS Max 265 Euro 225 Euro iPhone XS 230 Euro 205 Euro iPhone XR 200 Euro 185 Euro iPhone X 170 Euro 160 Euro iPhone 8 Plus 145 Euro 135 Euro iPhone 8 100 Euro 95 Euro iPhone 7 Plus 85 Euro 90 Euro iPhone 7 60 Euro 65 Euro iPhone SE (2. Gen.) 175 Euro 165 Euro

iPad: Gemischtes Bild

Geräteart Alte Maximalgutschrift Maximalgutschrift bis 31.05.2022 iPad Pro 575 Euro 565 Euro iPad Air 270 Euro 270 Euro iPad 200 Euro 190 Euro iPad mini 155 Euro 190 Euro

Apple Watch: Maximal 20 Euro mehr als bislang

Geräteart Alte Maximalgutschrift Neue Maximalgutschrift Apple Watch SE 130 Euro 110 Euro Apple Watch Series 6 195 Euro 145 Euro Apple Watch Series 5 130 Euro 120 Euro Apple Watch Series 4 80 Euro 75 Euro Apple Watch Series 3 35 Euro 40 Euro

Freier Markt ist oft deutlich attraktiver

Wer im Apple Online Store oder in einem stationären Ladengeschäft des kalifornischen Unternehmens ein iPhone oder iPad, einen Mac oder eine Apple Watch erwirbt, kann sein nicht mehr benötigtes Gerät in Zahlung geben. Die entsprechenden Gutschriften sind zwar in aller Regel niedriger als die Beträge, welche man auf Ankaufsportalen erzielen kann. Dafür ist die Abwicklung komfortabler und man erhält alles aus einer Hand. Ab sofort wird Apples Trade-In-Programm wieder weniger attraktiv, denn der Konzern senkt die Preise für Gebrauchtgeräte zwei Monate nach der jüngsten Anpassung erneut.Angesichts der anhaltend schlechten Verfügbarkeit fabrikneuer MacBooks steht eigentlich zu erwarten, dass die Preise für gebrauchte Computer aus Cupertino steigen. Das ist allerdings zumindest bei Apples Trade-In-Programm nicht der Fall. Ganz im Gegenteil: Außer für das MacBook ohne Namenszusatz und den Mac mini, deren maximale Gutschriften unverändert bleiben, gibt es für alle anderen Geräte zum Teil deutlich weniger Geld. Ein MacBook Pro beispielsweise ist Apple nur noch höchstens 860 Euro wert, bislang waren es 970 Euro. Bei einem Mac Pro sinkt die Maximalgutschrift um 270 Euro auf 4.240 Euro.Abschläge von zehn Prozent und mehr nimmt Apple bei einigen gebrauchten hauseigenen Smartphones vor. Für ein iPhone XS Max etwa erhält man ab sofort höchstens 225 Euro, gestern waren es noch 265 Euro. Eine Ausnahme bildet das iPhone 11 Pro Max, bei diesem Gerät bleibt der maximale Ankaufspreis mit 415 Euro unverändert. Das iPhone 6S Plus nimmt Apple anders als bisher nicht mehr in Zahlung.Bei den Tablets aus Cupertino ist das Bild gemischt. Während Apple für iPad Pro und iPad ohne Namenszusatz die Ankaufspreise moderat um zehn Euro senkt, bleibt die Maximalgutschrift für ein iPad Air unverändert. Für das iPad mini gibt es ab sofort sogar 35 Euro mehr als bisher, in der Spitze vergütet Apple das kompakte Gerät mit 190 Euro.Mit einer Ausnahme, nämlich der Apple Watch Series 3, senkt Apple die Maximalgutschriften für gebrauchte Uhren. Besonders deutlich fällt der Abschlag bei der Apple Watch Series 6 aus, für den Vorgänger des aktuellen Modells gibt es ab sofort höchstens 145 Euro, zuvor waren es 195 Euro. Die Apple Watch Series 2 nimmt Apple anders als noch vor Kurzem jetzt nicht mehr in Zahlung.Voraussetzung für eine Inzahlungnahme im Apple Online Store oder in einem der stationären Apple Stores ist der gleichzeitige Kauf eines neuen Geräts. Die auf Apples Webseite genannten Preise stellen Maximalwerte dar, die tatsächliche Höhe der Gutschrift hängt vom Zustand des gebrauchten Geräts ab und kann deutlich niedriger ausfallen. Den endgültigen Betrag erfährt man erst nach der Einsendung des alten iPhones, iPads, Macs oder der Apple Watch sowie einer Überprüfung durch Apple beziehungsweise einen vom Unternehmen damit beauftragten Dienstleister. Beachten sollte man zudem, dass sich auf dem freien Markt, also etwa bei Ankaufsportalen oder privaten Verkäufen, in aller Regel attraktivere Preise erzielen lassen.