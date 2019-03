Interessante Konzeptbilder von watchOS 6: In welche Richtung sich watchOS entwicklen könnte

Siri Watch-Face

Wohlfühl-Status

Apps umschalten

Watch-Faces von Dritthersteller

Weitere Ideen für Neuerungen

Anlässlich der Worldwide Developers Conference Anfang Juni wird Apple zum ersten Mal watchOS 6 der Öffentlichkeit präsentieren – zusammen mit macOS 10.15, iOS 13 und tvOS 13. Bisher sind kaum Details ans Tageslicht gelangt, in welche Richtung sich watchOS mit Version 6 entwickelt. Matt Birch von BirchTree.me hat interessante Konzeptbilder veröffentlicht, auf denen einige Ideen zu watchOS 6 zu sehen sind.Apple führte das Siri Watch-Face zusammen mit watchOS 4 im Jahr 2017 ein – mit watchOS 5 nahm Apple kaum Veränderungen an dem beliebten Zifferblatt vor. Für die Watch Series 4 passte Apple das Watch Face nur leicht im Layout an, damit dies auf dem größeren, abgerundeten Bildschirm korrekt arbeitet – funktionelle Änderung oder Verbesserungen blieben aus.BirchTree.me hat das Konzept des Siri Watch-Face weitergedacht und die blauen und lila Karten durch Elemente aus dem Modular-Zifferblatt ersetzt. Der Inhalt der einzelnen Meldungen besteht nun nicht mehr vorrangig aus Text, sondern genau wie auf dem Modular-Watch-Face aus vielen Piktogrammen.Die Aktivitätsringe der Apple Watch haben einen hohen Wiedererkennungswert – kaum ein Werbevideo der ersten Watch-Generation zeigte die markanten Ringe nicht. Dem Konzept von BirchTree.me nach könnte Apple die Ring-Metapher auch für die Darstellung des eigenen Gesundheits-Zustands verwenden – zum Beispiel ob der Träger genug Schlaf bekommen hat und ob der Pulsschlag auf ein gesundes Herz und ausreichendes Training rückschließen lässt.Derzeit löst man mit der Taste unterhalb der Krone das Dock aus – hier kann der Anwender durch alle im Dock befindlichen oder kürzlich verwendeten Apps blättern. Leider nutzt das watchOS-Dock besonders auf der 44mm-Series-4 den Bildschirm nicht sonderlich gut aus – es wäre genug Platz, um vier Apps gleichzeitig nebeneinander darzustellen, um eine schnellere Auswahl zu ermöglichen. Dass genug Platz für vier Apps nebeneinander vorhanden ist, zeigt Matt Birch in einem Mockup:Momentan kann nur Apple watchOS mit neuen Zifferblättern ausstatten – Dritthersteller haben derzeit keine Möglichkeit, eigene Watch-Faces zu entwickeln. Die Apple Watch bringt daher nur eine sehr geringe Auswahl an Zifferblättern mit – besonders im Vergleich mit anderen Smart-Watches, auf denen Dritthersteller-Faces möglich sind. Birch hat für den Fall, dass Apple tatsächlich Zifferblätter für Drittherstellern gestattet, bereits ein Konzept in der Hinterhand:Matt Birch wünscht sich eine bessere Integration von iPhone-Funktionen: Bei manchen Apps, so zum Beispiel der Musik-App, funktioniert das Zusammenspiel zwischen Smartphone und Uhr sehr gut. Anders sieht es zum Beispiel bei Timern aus: Auf dem iPhone gestartete Timer zeigt die Uhr nicht an.Schon nach Erscheinen der ersten Apple Watch wurden Stimmen laut, dass Apple ein Zifferblatt anbieten solle, welches stets die aktuelle Uhrzeit zeigt – nicht nur, wenn der Träger den Arm hebt. Da Apple seit der allerersten Uhr OLED-Bildschirme verbaut, sollte diese Funktion mit moderat höheren Akku-Verbrauch umzusetzen sein.Matt Birch wünscht sich ferner, dass auch Haushaltstätigkeiten wie zum Beispiel Schneeschaufeln, Rasenmähen und andere handwerkliche Tätigkeiten in die täglichen Trainings einfließen und selbstständig von der Uhr erkannt werden.Ähnlich wie beim iPhone wünscht sich der Designer, dass die Apple Watch mit watchOS 6 autarker wird: Die ersten iOS-Versionen (damals noch iPhone OS) erforderten zwingend einen Mac oder PC, um das iPhone einzurichten und zu aktualisieren. Erst mit iOS 5 entkoppelte Apple das iPhone weitgehend vom heimischen PC. Schon mit den vergangenen Uhren-Generationen wanderten viele Funktionen, für die vorher das iPhone zwingend in Reichweite sein musste, komplett auf die Uhr. Nachrichten, Anrufe und viele weitere Features lassen sich nun auf der Apple Watch nutzen, ohne dass das Handy danebenliegt. Fast sicher ist, dass Apple mit watchOS 6 weitere Funktionen komplett vom iPhone entkoppelt – eine Nutzung gänzlich ohne iPhone ist aber wohl auch mit watchOS 6 nicht möglich.