Interaktive Bildergalerie: iPhone-Wandel in 10 Jahren, innen und außen

iPhone 3G (2008) vs. iPhone 3GS (2009) iPhone 3G (2008) vs. iPhone 3GS (2009)



iPhone 2007 vs. iPhone 8 iPhone 2007 vs. iPhone 8

Die allerwenigsten Nutzer werden von ihrem iPhone mehr als nur das Äußere sehen. Allerdings wandelte sich nicht nur das Design des Gehäuses maßgeblich, auch das Innenleben entwickelte sich seit 2007 wesentlich weiter. iFixIt hat zusammen mit Bloomberg eine Bildergalerie angefertigt, in der sich alle iPhone-Generationen zeigen - ohne Frontabdeckung und Display. Wer sich an das aufgeräumte Innen-Design aktuellerer iPhones erinnert, erkennt ganz deutliche Unterschiede zum Ur-iPhone. Dieses sah angesichts der Akku-Konstruktion noch wesentlich ungeordneter aus. Apple setzte damals auf einen Akku mit einer Kapazität von 1400 mAh. Beim iPhone 8 sind es hingegen 1812 mAh, im iPhone 8 Plus 2691 mAh. Den bisherigen Rekord stellte das iPhone 7 Plus mit 2900 mAh auf.Während beim Ur-iPhone der gelb verklebte Akku hervorstach, erschien das Innenleben des iPhone 3G im Platinendesign, beim iPhone 3GS sah man größere Aluflächen. Mit dem iPhone 4 stellte Apple auf eine Komponentenanordnung um, die seitdem immer das Innere des iPhones prägte. Zwar wanderte der Akku von der rechten auf die linke Seite, ansonsten ähnelt sich die Aufsicht aber stark. Die folgenden beiden Bilder zeigen einen Vergleich zwischen iPhone 3G und iPhone 3Gs sowie dem 2007er iPhone mit einem iPhone 8.Die iFixit-/Bloomberg-Kollage hat aber noch mehr zu bieten. Wer mit dem Mauszeiger über eine iPhone-Generation fährt, sieht dabei auch das Farb- und Grafikthema, mit dem Apple zum Zeitpunkt der Einführung warb. Ein Klick auf die Modelle führt auf eine Detailseite, die neben Apples offiziellem Slogan auch weitere Daten wie Verkaufsstart, geschätzte Materialkosten, Verkaufspreis sowie die wesentlichen Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger darstellt. Aufgeführt sind jeweils nur die großen Generations-Sprünge, bis auf das iPhone 3GS fehlen alle sonstigen S-Modelle sowie iPhone 5c und SE. Die S-Baureihen unterschieden sich nie sichtbar vom äußeren Design, Apple hatte stattdessen immer Verbesserungen des Innenlebens vorgenommen.