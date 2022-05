In-App-Löschung von Benutzerkonten: Apples neue App-Store-Regel tritt bald in Kraft

Apps müssen Löschung von Accounts ermöglichen

Neue Regelung tritt am 30. Juni 2022 in Kraft

Facebook, Spotify, Instagram, die Apps von Freemailern und Lieferdiensten sowie Tausende weiterer iPhone- und iPad-Anwendungen haben eines gemeinsam: Sie lassen sich nur mit einem Benutzer-Account verwenden. Die meisten Entwickler machen es den Besitzern der Smartphones und Tablets aus Cupertino dabei sehr einfach: Ein entsprechendes Konto kann man üblicherweise direkt in der App anlegen, Umwege - etwa über den Browser – sind nicht erforderlich. Benötigt man allerdings einen bestimmten Dienst nicht mehr oder möchte ihm aus anderen Gründen den Rücken kehren, will also das Konto löschen, gestaltet sich das allerdings häufig deutlich schwieriger.Apps, welche die direkte Kündigung eines Benutzerkontos zur Verfügung stellen, sind nämlich bislang eher selten anzutreffen. Üblicherweise verweisen die Anwendungen – wenn überhaupt – auf eine entsprechende Webseite, auf der man die Löschung vornehmen kann. Aus der Sicht der Anbieter wie etwa Facebook, Instagram oder Spotify ist ein solches Vorgehen natürlich sinnvoll, schließlich wollen sie ihren Usern den Abschied nicht allzu leicht machen und diese möglichst noch umstimmen. Die Praxis wird allerdings nicht nur von vielen Nutzern als lästig empfunden, auch Apple ist sie ein Dorn im Auge. Das kalifornische Unternehmen stellte daher in den App-Store-Richtlinien bereits im vergangenen Jahr eine neue Regel auf: Alle Apps, welche das direkte Anlegen eines Benutzerkontos erlauben, müssen gemäß Punkt 5.1.1 (v) der App Store Review Guidelines auch das Einleiten von dessen Löschung zur Verfügung stellen.Ursprünglich sollte diese Verpflichtung am 31. Januar 2022 in Kraft treten. Apple verschob den Termin allerdings, ohne bislang ein neues Datum zu nennen. Das Unternehmen wollte Entwicklern dadurch mehr Zeit für die technische Umsetzung der neuen Regelung einräumen. Bald jedoch endet die Schonfrist endgültig: Auf den Support-Seiten für Developer teilte Apple jetzt mit, dass die Richtlinie definitiv am 30. Juni dieses Jahres umgesetzt werde. Apps, welche ab diesem Datum im iOS App Store eingereicht werden, müssen die in den Review Guidelines genannten Anforderungen zwingend erfüllen, andernfalls werden sie zurückgewiesen. Das betrifft nicht nur neue Anwendungen, sondern auch Updates von im App Store bereits vorhandenen Programmen. Apple erinnert zudem noch einmal daran, dass die Möglichkeit der Account-Kündigung leicht zu finden sein muss und nicht nur zu einer temporären Deaktivierung führen darf. Gleichzeitig sollen die Nutzer auch die Löschung ihrer persönlichen Daten verlangen können.