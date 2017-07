In 5K: Alle Wallpaper seit Mac OS X 10.0 Cheetah

Galaxien, Wellen, Berge

Alle Hintergrundbilder in 5K

Jede Version von Mac OS X, später OS X, jetzt macOS wurde mit einem individuellen Hintergrundbild ausgeliefert, das nur bei einer einzigen Version standardmäßig zum Einsatz kam. Die einzige Ausnahme ist das Wallpaper von Mac OS X 10.0 Cheetah - dieses wurde auch bei Mac OS X 10.1 Puma verwendet. Bei Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.13 Panther und Mac OS X 10.4 Tiger blieb zwar die generelle Gestaltung sehr ähnlich, im direkten Vergleich gibt es aber deutliche Unterschiede der Struktur. Eine deutliche Neuorientierung nahm Apple mit Mac OS X 10.5 Leopard vor - statt weiß-blauer Waberstruktur ging es nun in den Weltraum. Mac OS X 10.6 Snow Leopard griff das Thema aus Leopard auf, passte aber die Wolke im Mittelpunkt an.OS X 10.7 Lion, Apple hatte das "Mac" aus dem Systemnamen gestrichen, präsentierte dem Nutzer eine ganze Galaxie. Bei Mac OS X 10.8 Mountain Lion war es immer noch ein Sternennebel, OS X 10.9 markierte sowohl eine namentliche als auch gestaltungsmäßige Abkehr vom bisherigen Schema. Das erste System ohne Katzenname brachte eine große Welle als Standard-Hintergrund mit. "Mavericks" ist ein unter Surfern sehr bekannter Strand, die Welle passte daher gut zum Systemnamen. OS X 10.10 Yosemite erhielt ebenfalls einen wichtigen Ort Kaliforniens als Bezeichnung. Auf dem Wallpaper zu sehen: Der markante Fels "Half Dome" im Yosemite National Park. Wenig überraschend kommt, dass OS X 10.11 "El Capitan" ebenfalls wieder ein Foto aus dem Nationalpark als Hintergrundbild erhielt - und zwar den zweiten markanten Fels namens El Capitan. macOS 10.12 Sierra, das momentan aktuelle System, zeigt die Sierra-Gebirgskette, in macOS 10.13 sind es die Gipfel der High Sierra.Wer gerne eines der früheren Wallpaper in 5K-Auflösung verwenden möchte, Apple liefert die alten Bilder nämlich nicht mehr mit, kann diese nun aber wieder herunterladen. Auf 512pixels.net ist eine Zusammenstellung erschienen, die auch als kleine Zeitreise durch die Geschichte des Mac-Betriebssystems gilt - zumindest durch die Geschichte des optischen Ersteindrucks. Ein Wermutstropfen: Echte 5K-Auflösung ist es bei den älteren Bildern leider nicht, in der maximalen Auflösung sind deutlich die Artefakte des Hochskalierens zu erkennen.