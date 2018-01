"I am the Greatest" - Apple feiert iPhone-Selfies

Bei Selfies kommt es manchmal auf das Zusammenspiel von eigenem Gesicht und dem Hintergrund an. Mitunter aber dient diese Form der Fotografie einzig und allein dem Antlitz des Fotografierenden und der Hintergrund ist am besten ganz schwarz. Genau diesen Effekt ermöglicht die Porträtlicht-Funktion in iPhone 8 Plus und iPhone X, welche Apple zum Hauptthema des jüngsten Werbespots gemacht hat.Dreißig Sekunden lang blendet der Clip Selfies von iPhone-Nutzern aus der ganzen Welt ein, jeweils mit besonderer Pose und ausgeblendetem Hintergrund. Wie gewohnt legt der Konzern dabei Wert darauf, möglichst viele verschiedene Ethnien in unterschiedlichen Altersstufen beiderlei Geschlechts vorkommen zu lassen. Unterlegt ist dies mit berühmten Aussprüchen des früheren Boxweltmeisters Cassius Clay alias Muhammad Ali, in denen er sich überspitzt selbst lobt. Das kann man auch als ironischen Verweis auf Apple selbst interpretieren, wenn sich Konzernmanagement immer wieder öffentlich selbst auf die Schultern klopft.Die Porträtlicht-Funktion profitiert von den Vorteilen der Dualkamera, die in den neuesten iPhone-Modellen außer dem kleineren iPhone 8 verbaut ist. Durch zwei Kameramodule kann das System Hauptmotiv und Hintergrund voneinander unterscheiden. Dementsprechend lässt sich die Helligkeit unabhängig voneinander regulieren, sodass die Kamera folgende spezielle Optionen anbietet: »Natürliches Licht«, »Studiolicht«, »Konturenlicht«, »Bühnenlicht« und »Bühnenlicht mono«. Die letzteren beiden bringen eine komplette Schwärzung des Hintergrunds mit sich, um den Fokus nur auf den Selfie-Autor zu richten. »Bühnenlicht mono« verwirft zusätzlich die Farbinformation, um ein reines Schwarzweiß-Bild entstehen zu lassen. Die einzelnen Porträtlicht-Optionen kann man auch noch im Nachhinein in der Foto-App des iPhones wechseln, Bildinformationen über den Hintergrund gehen also nicht sofort verloren.