Hüllen für iPhone und iPad: Neue Farben verfügbar

iPhone-Silikon-Cases mit neuen Farboptionen

Lederarmband für Apple Watch Hermès

Die Lederhülle für das iPad Pro mit 10,5-Zoll-Display gibt es jetzt auch in Pink, genauer gesagt in Fuchsienpink. Zu den weiteren Farbvarianten gehören Taupe, Sattelbraun, Mitternachtsblau, Schwarz und Rot (Product Red). Zusätzlich zur Aufbewahrungsmöglichkeit für das iDevice bietet die Hülle auch Platz für den Apple Pencil. Das Futter der Lederhülle besteht aus weicher Mikrofaser, um das iPad Pro optimal zu schützen. Die Lederhülle für das iPad Pro (10,5 Zoll) ist in jeder Variante sofort verfügbar. Der Preis beträgt 149 Euro (Store: ).Das Smart Cover des iPad Pro ist auch in einer neuen Farbe erhältlich: Ultraviolett. Genauso wie die anderen Modelle des Smart Cover kostet auch die Ultraviolett-Variante 59 Euro (Store: Das Apple Pencil Case gibt es ebenfalls in der neuen Farbvariante Fuchsienpink. Wer eine Lederhülle eigens für den Stift benötigt, kann diese in insgesamt sechs Farbvarianten für 35 Euro kaufen (Store: ).iPhone-Nutzer haben ebenfalls eine größere Farbauswahl, was das Case-Angebot von Apple angeht. Wer ein originales Silikon Case von Apple verwenden möchte, kann sich fortan für drei zusätzliche Farben entscheiden. Außer den bisherigen Farboptionen gibt es von nun an auch die Varianten Blitz (gelb), Kosmosblau und Orangerot. Alle Farboptionen sind sofort lieferbar. Insgesamt gibt es drei Case-Größen: Für das iPhone 8 (Store: ), das iPhone 8 Plus (Store: ) und das iPhone X (Store: ). Die Silikonhülle für das iPhone 8 kostet 39 Euro, die anderen beiden Modelle je 45 Euro.Außer dem Silikon Case stellt auch die Lederhülle für iPhones neue Farbvarianten zur Auswahl. Für die jeweilige Lederhülle des iPhone 8 (Store: ), iPhone 8 Plus (Store: ) und iPhone X (Store: ) stehen die zusätzlichen Farboptionen Fuchsienpink, Sattelbraun und Taupe zur Verfügung. Die Lederhülle für das iPhone 8 kostet 55 Euro, für die zwei größeren Varianten werden je 59 Euro fällig.Eine weitere Neuerscheinung betrifft die Apple Watch Hermès. Für die 38mm-Variante gibt es jetzt das Double Tour Médor Swift‑Lederarmband (Noir). Das Armband wird in Frankreich wird in Frankreich aus Swift-Leder handgefertigt und legt sich zweimal um das Handgelenk. Der Preis liegt bei 619 Euro (Store: ).