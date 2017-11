Tipps und Hinweise für iDevices

Apple vergrößert die hauseigene Supportpräsenz auf Social-Media-Kanälen. Nachdem der Konzern via Twitter schon seit 2016 Supportanfragen von Kunden beantwortet und zudem Tipps postet , geht jetzt auch ein entsprechender YouTube-Kanal an den Start. Apple hat die YouTube-Präsenz zwar schon Anfang Oktober registriert, aber erst jetzt damit begonnen, die ersten Clips zu veröffentlichen.Aktuell sind insgesamt 10 Videos vertreten. Diese beschäftigen sich ausschließlich mit iPhone- und iPad-Themen . Zu den behandelten Punkten zählen unter anderem das Versenden von Mail-Anhängen, die Screenshot-Funktion und die Druck-Optionen von iOS.Alle Videos bieten eine zweigeteilte Ansicht inklusive eines Sprachkommentars. Links listet Apple die notwendigen Schritte auf, rechts erscheint das jeweilige iDevice mit der Ausführung der entsprechenden Funktionen.Es ist nicht bekannt, in welchen Intervallen der Konzern neue Videos veröffentlicht. Auf jeden Fall dürfte es sich lohnen, ab und an mal in Apples Support-Kanal vorbeizuschauen, um sich über die Funktionsweise verschiedener iOS-Features zu informieren.