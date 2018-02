HomePod: Einrichtung und grundlegende Steuerung in How-To-Videos

Der HomePod erlebte nun sein erstes Wochenende in den Wohnungen zahlreicher Kunden in den USA, Großbritannien und Australien. Um den Umgang mit ihm zu erleichtern, hat Apple drei grundlegende Support-Videos im entsprechenden YouTube-Kanal hochgeladen. So sollen Käufer lernen, wie man den HomePod ohne sichtbare Benutzeroberfläche oder Display einrichtet und steuert.Alle Videos sind etwa eine Minute lang. Das erste davon beschreibt, wie man den HomePod via der Home-App auf dem iPhone anwählt und die Einstellungen aufruft. An dieser Stelle lässt sich der HomePod-Raum ändern sowie auch der verbundene Apple-Music-Account. Ebenfalls finden sich hier die Kindersicherung und die Möglichkeit, die Hörhistorie bei der Auswahl kommender Zufalls-Songs zu berücksichtigen. Schließlich gibt es an dieser Stelle auch die grundlegenden Einstellungen zu Siri wie ihre Stimme, ihre Sprache und ob sie auf »Hey Siri« hören soll.Die beiden anderen Videos beschäftigen sich mit der Steuerung. Einmal geht es eine Minute lang um mögliche Sprachbefehle, um durch die Musikbibliothek zu navigieren, ganz ohne Hände und stets mit dem »Hey Siri«-Befehl. Im anderen Fall steht das Touchfeld an der Oberkante des HomePod im Mittelpunkt. Hier können grundlegende Befehle wie Pause, Weiterspielen, nächster Titel, voriger Titel oder Lautstärkeänderungen ganz ohne Siri vorgenommen werden. Ein langer Tap aktiviert den Sprachassistenten ohne den »Hey Siri«-Befehl.Siri ist also eine, aber nicht die einzige Möglichkeit zur Steuerung der intelligenten Lautsprecher von Apple. Deswegen positioniert der Konzern das Produkt auch nicht als »Siri-Speaker«; gerade erst ist ein Test an die Öffentlichkeit gekommen, nach dem Siri im Vergleich zu den großen Konkurrenten Google Home, Amazon Echo und Harman Kardon Invoke eher schwach abschneidet (MTN berichtete: ). Über die Audioqualität des Geräts gab es dagegen hauptsächlich positive Meinungen. Der HomePod wird in wenigen Wochen - Apple spricht von diesem Frühjahr - auch in Deutschland verfügbar sein.