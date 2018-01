HomeKit für WeMo-Produkte: Belkin kündigt Box für Apples SmartHome-Schnittstelle an

WeMo Bridge sorgt für HomeKit-Support

Belkins WeMo-Produktreihe konzentriert sich auf den Bereich der Heimautomatisierung. iPhone-Nutzer mussten bislang auf die App des Herstellers zurückgreifen, um WeMo-Geräte wie Lichtschalter oder Dimmer zu bedienen, da Belkin kein HomeKit unterstützt. Das ändert sich jetzt, da der Hersteller die schon vor längerer Zeit angekündigte Unterstützung für Apples hauseigene Schnittstelle in Form einer neuen Hardware nachliefert.Belkin kündigte im Rahmen der CES in Las Vegas an, die WeMo Bridge inklusive HomeKit-Unterstützung im Laufe des Januars auf den Markt zu bringen. Auf der amerikanischen Website von Amazon ist die kleine Box bereits für einen Verkaufspreis von 39,99 US-Dollar gelistet . Die WeMo Bridge wird laut der aktuellen Angabe in den USA ab dem 18. Januar beim Versandriesen verfügbar sein. Ob die Bridge auch in Deutschland auf den Markt kommt, ist nicht bekannt.Nutzer verbinden die WeMo-Box zunächst mit dem Router. Anschließend lassen sich die verschiedensten WeMo-Produkte mit der Bridge verknüpfen, darunter das Wemo Link Starter-Kit mit zwei LED-Lampen (Store: ). Dank Apples SmartHome-Integration können Anwender die entsprechenden Produkte von Belkin direkt über die HomeKit-UI von iPhone, iPad oder Apple Watch steuern. Auch Sprachkommandos via Siri sind möglich.