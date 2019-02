HomeKit für Gardena Smart System: Gartengeräte-Hersteller unterstützt Apples Schnittstelle

Gardena-Sensoren und Stecker per HomeKit steuern

Weitere HomeKit-Neuerungen für das Jahr 2019

Gardena kündigte es schon im Januar anlässlich der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas an: Das Gardena Smart System wird in Zukunft Apples Smart-Home-Schnittstelle HomeKit unterstützen. Jetzt ist es soweit. Das für den HomeKit-Support benötigte Softwareupdate wird fortan für kompatible Gardena-Geräte angeboten. Falls sich das Gardena Smart System Gateway noch nicht automatisch aktualisiert hat, können Nutzer das Update manuell über die Smart-System-App starten.Jedes einzelne Gardena-Modell braucht für HomeKit eine Firmware-Aktualisierung. Nur so lässt sich die Apple-Schnittstelle für Sensoren, Außensteckdosen und andere Produkte des Spezialisten für Gartentechnologie freischalten. Der Firmware-Prozess funktioniert – ähnlich wie beim Gateway – über die App des Anbieters. Momentan sind folgende Geräte-Kategorien mit HomeKit kompatibel:Die HomeKit-Integration bringt mehrere Vorteile für die unterstützten Produkte. Außer der Verfügbarkeit über Apples Home-Anwendung gibt es von nun an auch die Möglichkeit, die Gartengeräte mithilfe von Siri-Sprachkommandos zu bedienen. Wer die Apple-Schnittstelle freischalten möchte, muss dazu nur wenige Schritte vollziehen. Anwender klicken in der Gardena-App auf HomeKit, kopieren sich den angezeigten Code, öffnen Apples Home-App und fügen das gewünschte Gerät hinzu.Zusätzlich zu den Gardena-Gadgets bot die CES auch zahlreiche weitere Produkte anderer Anbieter, die für HomeKit fit gemacht werden. Dazu zählen Geräte von Herstellern wie Belkin, Eve und Kwikset. Konkret geht es unter anderem um neue Wemo-Lichtschalter, die sich via Siri und Home-App steuern lassen.Die größte Neuerung im Bereich „HomeKit“ war zu Beginn des Jahres Apples Ankündigung, künftig auch TV-Herstellern wie Samsung und Sony die Nutzung von AirPlay 2 zu ermöglichen. Anwender können die unterstützten Fernseher über die Home-App bedienen. TV-Features wie die Wahl des Videoeingangs (HDMI 1, HDMI 2, etc.) stehen zur Verfügung.