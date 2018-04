Hohe Kundenzufriedenheit mit dem iPhone X - mit Ausnahme von Siri

97 Prozent zufrieden mit dem iPhone X

Problemkind Siri

Im vergangenen Herbst erblickte das iPhone X das Licht der Welt und war das erste iPhone seit Jahren, das wirkliche Neuerungen wie Face ID und ein randloses Display mitbrachte. Das iPhone X wird parallel zum iPhone 8 und 8 Plus verkauft, welche ebenfalls im letzen Herbst mit moderaten Neuerungen auf den Markt gebracht wurden. Beim Preis des iPhone X mussten aber viele schlucken: Für die kleine Variante mit 64 GB sind 1.150 Euro fällig.Im Weihnachtsquartal sorgte das iPhone X, 8 und 8 Plus bei Apple für ein Rekordergebnis ( ) - im laufenden Quartal sollen die Verkäufe des Top-iPhones allerdings schlechter als erwartet ausfallen ( ).Trotzdem sind Käufer des iPhone X mit ihrem Gerät wohl sehr zufrieden: Einer Umfrage von Creative Strategies zufolge gaben 85 Prozent an, sehr zufrieden mit dem Top-iPhone zu sein. Weitere 12 Prozent sagten bei der Umfrage, zufrieden mit ihrem Kauf zu sein. Nur drei Prozent antworteten, sie seien unzufrieden oder sehr unzufrieden mit dem iPhone X. Dies sei, so Creative Strategies, mit das beste Ergebnis einer Umfrage, das das Unternehmen bei einem Technik-Produkt je verzeichnet hat.Creative Strategies hat auch nach diversen Rubriken gefragt, wie zufrieden iPhone-X-Käufer mit bestimmten Beschaffenheiten oder Funktionalitäten sind. Kunden mögen die Optik, die Geschwindigkeit, die Kamera-Qualität, den Bildschirm, die Swipe-Bedienung ohne Home-Knopf sowie die Batterielaufzeit und Face ID (über 90 Prozent der Teilnehmer sind hiermit zufrieden). Etwas weniger Zufriedenheit herrscht bei Kunden mit der Handhabung des Gerätes ohne Hülle, dem Portrait-Modus wie auch den Portrait-Selfies - letztere Punkte erzielen nur unter optimalen Bedingungen akzeptable Ergebnisse.Völlig unzufrieden sind die Nutzer hingegen mit Siri - nur 20 Prozent antworteten, dass sie mit Apples Sprachassistent glücklich seien. Siri, vorgestellt vor fast 7 Jahren, hat sich vom Vorzeigeprodukt zu einem echten Problem entwickelt: Andere Sprachassistenten haben Siri längst überholt und Apple hat es in sieben Jahren nicht geschafft , den Sprachassistenten auf irgendeinem Gebiet maßgeblich voranzubringen. Dabei setzt Apple Siri mittlerweile auf allen eigenen Plattformen ein und bei zwei dieser (Apple Watch und HomePod) ist dies eine Hauptfunktionalität, um mit dem Gerät überhaupt zu interagieren.