Hinter den Kulissen von Apples Chip-Revolution: Johny Srouji und seine Chip-Abteilung

Johny Srouji und seine Chip-Abteilung



Der Herr der Apple-Chips Der Herr der Apple-Chips

2008: Srouji wird von IBM abgeworben

2015: Abteilung wirkt Wunder, Srouji wird Senior Vice President

Was die Zukunft bringt

Die erste iPhone-Generation war in vielerlei Hinsicht revolutionär – und dies in einem Maße, dass jeder etablierte Hersteller sich an Apple orientieren musste. Innerhalb kürzester Zeit wandelte sich das Erscheinungsbild von Mobiltelefonen gewaltig. Der "Nokia-Stil" wich "Apple-Stil" und großformatige Touch-Displays setzten sich rasch durch. Allerdings war sich Apple intern bestens darüber im Klarer, dass man weitaus weniger als gewünscht umsetzen konnte. Verschiedenen Berichten zufolge galt es diverse spürbare Kompromisse einzugehen, da Zulieferer und Tech-Partner einfach nicht die gewünschte Technologie beisteuern konnten. Ein Mangel war die schwache Prozessorleistung (anders als heute ein Bruchteil dessen, was es selbst in kompakten Notebooks gab), angesichts der geringen Performance aber zu hoher Energiebedarf. Steve Jobs gab daher rasch die Devise aus: Apple benötigt eigene Prozessoren.Sucht man nach einem Namen, der maßgeblich mit Apples großem Erfolg als Chip-Entwickler verknüpft ist, so muss Johny Srouji genannt werden. Seines Zeichens inzwischen Senior Vice President Hardware Technologies, gilt er als einer der wichtigsten Pfeiler, warum Macs, iPhones, iPads oder auch die Apple Watch heute so sein können, wie sie sind. Srouji kam 2008 ins Unternehmen, weniger als zwei Jahre vor dem ersten eigenen Apple-Chip. Bekanntlich investierte Apple Abermilliarden Dollar, um aus einem leicht adaptieren ARM-Referenzdesign das zu machen, was heute fast alle Benchmark-Highscores anführt. Schätzungen zufolge sind es vier bis fünf Milliarden Dollar pro Jahr alleine für Chip-Entwicklung.In einem ausführlichen Porträt des Jahres 2016 bezeichnet Bloomberg den Chip-Spezialisten Srouji als "den wichtigsten Apple-Manager, von dem du noch nie gehört hast". In der Tat ist Srouji nur dann öffentlich zu sehen, wenn es auf einem Apple-Event um neue Chip-Generationen geht und man ihn in seinem Labor sieht. Von außen ist tatsächlich erst einmal wenig davon zu bemerken, wie essenziell seine Abteilung für den Erfolg Apples im vergangenen Jahrzehnt war. 2010 erschien der A4, 2012 die erste Performance-Version für das iPad 3, 2013 machte Apple den Schritt auf den ersten 64-Bit-Chip – und all dies mündete in jene M1-Chips, welche die gesamte Branche in Staunen versetzte.Nachdem Steve Jobs den Startschuss zur Chip-Entwicklung gegeben hatte, begab sich dessen Vertrauter Bob Mansfield auf Personalsuche – und stieß auf einen der Shooting Stars der Branche, zu diesem Zeitpunkt noch bei IBM tätig. Srouji konnte mit der Zusage gewonnen werden, bei Apple an etwas komplett Neuartigem zu arbeiten. 2008 handelte es sich um ein ziemlich mutiges Unterfangen, eigene Prozessoren zu entwerfen. Einerseits ist die Materie selbst höchst kompliziert, andererseits hatte Apple seit jeher Chips eingekauft und daher keine eigenen Erfahrungen. Wie es Srouji einst ausdrückte: Silizium verzeiht nicht. Anders als bei Software ist es nahezu unmöglich, nach Auslieferung noch Fehler zu beheben. Aus diesem Grund verließ sich die gesamte Branche auf etablierte Hersteller, niemand wollte das Risiko eingehen. Die Übernahme von P.A. Semi im Jahre 2008 sicherte Apple viel technisches Wissen und Personal, ohne das man wohl nicht so schnell zu Resultaten gekommen wäre.Ende 2015 beförderte Apple den aus Israel stammenden Chip-Experten Srouji zum Senior Vice President. Dem Ritterschlag ging ein besonderer, häufig zitierter Kraftakt der Abteilung voraus. Eigentlich wollte Apple das erste iPad Pro im Frühjahr 2015 veröffentlichen, allerdings kam es zu wesentlichen Verzögerungen. Die Verschiebung um ein halbes Jahr hätte jedoch auch bewirkt, dass der eigentlich angedachte Chip (A8x) nicht schneller als der A9 des iPhone 6s gearbeitet hätte. In nur sechs Monaten musste die Abteilung daher die Mammutaufgabe schultern, einen neuen Chip konzipieren und zur Marktreife bringen – nämlich den A9x. "Was die Physik nicht verbietet, ist hart, aber machbar", lautet die Devise, mit der Scrouji Herausforderungen verfolgt, vor denen sich andere scheuen. Gleichzeitig ist er davon überzeugt, dass Ingenieure besser arbeiten, wenn Geld oder sonstige Ressourcen knapp sind – und nicht schier unendlich zur Verfügung steht.Die Smartphone-, Tablet- und Notebook-Welt dominiert Apple derzeit leistungstechnisch. Diese Aussage gilt erst recht, seitdem Apple den M1 Pro und M1 Max präsentierte, welcher aus dem MacBook Pro einen der schnellsten Computer auf dem Markt macht. Um die Performance zu erreichen, bedarf es Highend-Desktops oder mehrere Zentimeter dicke Gaming-Notebooks, allesamt mit einem vielfachen des Stromverbrauchs. Die nächste große Herausforderung und Produktkategorie steht bereits am Horizont. Letzten Berichten zufolge soll das AR-/VR-Headset autonom arbeiten und nicht auf den iPhone-Chips setzen – und enorme Performance benötigen, immerhin könnten die beiden internen Displays je bis zu 8K bei 120 Bildern pro Sekunde bieten. Im Mac-Bereich bleibt hingegen spannend, wie der Mac Pro dann Ende des Jahres aufgestellt wird. Vor allem in Bezug auf die Grafikleistung muss dieser nämlich noch einmal deutlich mehr als ein M1 Max mitbringen.