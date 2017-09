Hinter den Kulissen: Video zeigt Apples Vorbereitungen auf einen iPhone-Verkaufsstart

Wenn eine neue iPhone-Generation erscheint, gehen am ersten Wochenende bereits mehrere Millionen Exemplare an die Kunden. Die Herausforderungen sind enorm, sowohl aus technischer als auch logistischer Sicht. Ein interessantes Video von BuzzFeed wirft einen Blick hinter die Kulissen, wie sich Apple auf den "iPhone Day" vorbereitet. Dem Team war es erlaubt, Filmaufnahmen anzufertigen und Dinge zu zeigen, die dem normalen Kunden komplett verborgen bleiben.Alles beginnt zehn Tage vor Verkaufsstart - nämlich in Form der ersten offiziellen Vorstellung eines neuen iPhones auf dem September-Event. Wenige Tage später wird dann Apples Infrastruktur auf eine harte Probe gestellt. Am Freitag nach dem Event laufen normalerweise die Vorbestellungen an - und weltweit warten Kunden darauf, direkt eine Bestellung aufgeben zu können. Dass neue Apple-Produkte am Anfang meist nur mit größeren Lieferverzögerungen zu haben sind, trägt einiges zu diesem Hype bei.In Sunnyvale, einem Vorort San Franciscos, hat Apple einen "War Room" als weltweite Schaltzentrale eingerichtet. Dort befinden sich wichtige Vertreter des Retail-Teams, darunter auch Retail-Chefin Angela Ahrendts. Sobald der "Vorbestell-Schalter" umgelegt ist, geht es richtig zur Sache. Auf einer großen Wand blitzen die Bestellungen auf und die Anwesenden können verfolgen, von wo aus nun Tausende Bestellungen auf einmal eingehen.Bis zur Auslieferung vergeht dann noch eine weitere Woche. Angela Ahrendts nutzt die Zeit für eine Tour durch Apple Stores, um dort vor und mit den Angestellten zu sprechen. In Louisville, Kentucky, befindet sich einer der weltweit größten Hubs zur iPhone-Distribution. Das Video zeigt, wie riesige Paletten mit neuen iPhones verladen werden. UPS sortiert und verlädt die Lieferungen dort, damit der UPS-Bote pünktlich am Freitag mit dem ersehnten Päckchen vor der Tür neuer iPhone-Besitzer stehen kann.