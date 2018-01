High Sierra 10.13.3, iOS 11.2.5, watchOS 4.2.2 und tvOS 11.2.5 in der dritten Beta

Die erste Woche des Jahres läuft und offensichtlich hat auch Apples Software-Team wieder die Arbeit aufgenommen. Nach der knapp zweiwöchigen Weihnachtspause stehen ab sofort die nächsten Betaversionen der kommenden Systemupdates zur Verfügung. Apple gab sowohl High Sierra 10.13.3, iOS 11.2.5 und watchOS 4.2.2 als auch tvOS 11.2.5 in der dritten Beta frei. Im Falle von iOS 11.2.5 überspringt Apple gleich mehrere Versionsnummern, denn momentan aktuell ist iOS 11.2.1. Aus den Release Notes von Build 15D5049a gehen keine konkreten Änderungen hervor. Apple dokumentiert weiterhin nur Fehlerbehebungen im ARKit sowie im Vision-Framework sowie zwei bekannte Probleme mit dem iPhone Simulator in Xcode.Es ist daher momentan noch nicht bekannt, ob Apple das kürzlich abgegebene Versprechen schon mit iOS 11.2.5 wahr macht und dem Nutzer kommuniziert, wenn sich die Lebensdauer des Akkus langsam dem Ende zuneigt. Apple hatte sich viel schlechte Presse eingehandelt, nachdem Benchmark-Tests einen deutlichen Leistungsabfall bei älteren Akkus auf einem iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus oder iPhone SE ermittelten. Apple veröffentlichte gleich zwei Stellungnahmen samt Entschuldigung und erklärte, dass zum Schutze des Akkus bzw. als Maßnahme gegen ungewolltes Abschalten des iPhones auch weitere Einschränkungen greifen. Dazu zählen langsamerer App-Start, niedrigere Framerate beim Scrollen, Reduzierung der Lautstärke sowie Stoppen von Apps, die im Hintergrund laufen dürfen. An dieser Tatsache ändert Apple vermutlich nichts - wohl aber an der Kommunikationspolitik.Bei watchOS 4.2.2, tvOS 11.2.5 und macOS High Sierra 10.13.3 handelt es sich bislang ebenfalls um Bugfix-Releases. Neue Funktionen fielen nicht auf. Die Buildnummern lauten 17D29a (macOS High Sierra 10.13.3 beta 3), 15S5536a (watchOS 4.2.2 beta 3) und 15K5544a (tvOS 11.2.5). Nicht aktualisiert wurde die Betaversion macOS Server 5.5, der letzte Build stammt vom 19. Dezember. Bis zur Freigabe der finalen Versionen wird wohl noch einige Zeit vergehen, denn der Betazyklus ist noch in einer recht frühen Phase.