Herzmonat Februar: Morgen beginnt Herausforderung auf der Apple Watch

Für die Februar-Herausforderung auf der Apple Watch hat Apple nicht nur den üblichen Erfolgs-Medaille als Siegertrophäe im Angebot, sondern auch animierte iMessage-Sticker. Dabei handelt es sich um farbenfrohe Herz-Muster, die man bei Unterhaltungen in der Nachrichten-App verwenden kann. Erstmals sind Apples Belohnungssticker animiert: Die Herzen pulsieren oder gehen ineinander über.Für den Herzmonat Februar müssen Teilnehmer sieben Tage in Folge, vom morgigen 8. Februar bis zum 14. Februar, jeweils ihren Trainingsring schließen. Die Apple Watch misst, wenn sich der Träger »zügig bewegt«. Tagesziel sind 30 Minuten Training, den Fortschritt können Apple-Watch-Nutzer in der Aktivitäts-App verfolgen.