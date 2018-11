Group FaceTime: Fast 30 Tech-YouTuber testen das Feature mit großem Gruppen-Chat

Teilnehmer mit Nutzungserlebnis zufrieden

Wie Group FaceTime funktioniert

Apple führte mit iOS 12.1 das bereits auf der WWDC im Juni angekündigte Feature „Group FaceTime“ ein. Darüber lassen sich FaceTime-Gruppenanrufe mit bis zu 32 Teilnehmern erstellen, die alle zur gleichen Zeit miteinander kommunizieren können. Bei so einer großen Teilnehmerliste stellt sich naturgemäß die Frage nach der Zuverlässigkeit des Dienstes, zumal Apple das Feature eigentlich schon für iOS 12 im September plante, dann aber doch verschob. Auf YouTube ist jetzt ein großangelegter Test der Gruppenanrufe zu sehen, zu dem sich extra fast 30 der bekanntesten Tech-YouTuber versammelten.Im Test der YouTuber klappte die Verbindung weitgehend reibungslos, obwohl die Probanden einen bunten Mix unterschiedlicher WLAN- und Mobilfunkverbindungen nutzen. Test-Leiter UrAvgConsumer zeigt sich beeindruckt davon, wie schnell die Gesichter der momentan Sprechenden auf dem Display erscheinen und wie dynamisch der Dienst auch ansonsten reagiert. MKBHD hingegen hadert etwas mit der Anzeige und wünscht sich alternativ eine Scrolling-fähige Rasteransicht aller Gruppenmitglieder. Schlussendlich sind aber alle Beteiligten zufrieden mit dem Nutzungserlebnis von Apples Videochat-Dienst.Zu den Teilnehmern gehören außer den schon genannten UrAvgConsumer und MKBHD unter anderem auch IJustine, Andru Edwards, Dom Esposito, Kevin The Tech Ninja, Austin Evans, Danny Winget, TechnoBuffalo, Dave2D, SoldierKnowsBest und SuperSaf.Nutzer können Gruppen-Videotelefonate auf einfache Weise initiieren. In der FaceTime-App geht es über das Plus-Symbol in der oberen rechten Ecke zum Auswahlbereich für einen neuen FaceTime-Anruf. Dort werden die Namen der Freunde, Bekannten oder Familienmitglieder eingetragen, die iOS darauf zur Gruppe hinzufügt. Wichtig: Alle Teilnehmer müssen iOS 12.1 verwenden. Mit einer früheren Version funktioniert es nicht. Übrigens sind auch reine Audio-Chats möglich.