Googles Such-App: Nutzungsdaten sammeln für personalisierten News-Feed

Natürlich lässt sich eine Google-Suche auf dem iPhone oder iPad ganz einfach und bequem über die URL-Leiste im Safari-Browser tätigen. Google selbst möchte die iOS-Nutzer aber davon überzeugen, stattdessen lieber auf die hauseigene Such-App (Store: ) zuzugreifen. Dafür lockt der Konzern jetzt mit einem überarbeiteten News-Feed, der individuell auf die Interessen des einzelnen Individuums zugeschnitten ist.Wer sich mit seinem Google-Konto in der Such-App angemeldet hat, sah bisher unter der Google-Suchleiste einen nach Interessensfeldern konfigurierbaren News-Feed. Durch den »stark verbesserten Maschinenlern-Algorithmus« wurde dieser Bereich jetzt überarbeitet. Selbstlernend analysiert die App fortan die eingegebenen Suchbegriffe und die Klicks. Kombiniert mit Trends aus der Gegend, sowie weltweiten Trends erstellt er dann einen intelligenten Feed. Je mehr die Such-App verwendet wird, desto genauer ist er den individuellen Interessen angepasst.Wahrscheinlich anlässlich der gesellschaftlichen Diskussion über die sogenannten »Filter Bubbles« verspricht Google, zum gleichen Thema jeweils Artikel von unterschiedlichen Quellen anzubieten, um einen Sachverhalt möglichst objektiv und von allen Seiten beleuchten zu können. Natürlich lässt sich der Feed auch weiterhin konfigurieren, etwa indem aufgeführte Themengebiete aus der Liste gestrichen werden können.Jedes Gebiet wird in Form einer Karte unter der Google-Suchleiste visualisiert. Am oberen Ende ist der Name des Themas aufgeführt, sodass man per Tap zahlreiche weitere Artikel dazu findet. Außerdem erscheinen im Rahmen der üblichen Suchergebnisse künftig Knöpfe mit der Aufschrift »Folgen«. Diese sorgen dafür, dass das verknüpfte Thema fortan auch in dem persönlichen News-Feed erscheint.Googles Angaben zufolge startet der neue News-Feed heute in den Vereinigten Staaten. Die weltweite Ausweitung erfolgt dann in den nächsten Tagen. Die Such-App benötigt mindestens iOS 9.0 und verbraucht bis zu 187 MB auf iPhone oder iPad. Sie ist kostenlos im App Store zu laden.Weiterführende Links: