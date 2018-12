Googles Jahresrückblick: Wonach deutsche Nutzer außer "WM" und toten TV-Persönlichkeiten am häufigsten suchten

Daniel Küblböck, Jens Büchner und Avicii

„World Cup“ auch weltweit vorn

Google hat den Jahresrückblick 2018 veröffentlicht. Darin zeigt der IT-Riese, nach welchen Begriffen Nutzer in diesem Jahr am häufigsten suchten. Außer der weltweiten Übersicht gibt es auch die entsprechenden Ergebnisse für einzelne Länder. In Deutschland etwa interessierten sich Anwender besonders für die Fußball-Weltmeisterschaft („WM“) und zwei aus TV-Shows bekannte Persönlichkeiten, die in diesem Jahr verstarben.Bei den allgemeinen Suchbegriffen folgen nach dem Spitzenreiter „WM“ die TV-Persönlichkeiten Daniel Küblböck und Jens Büchner. Der frühere DSDS-Teilnehmer Küblböck galt nach seinem Sprung von dem Kreuzfahrtschiff AIDAluna Anfang September zwar offiziell als „verschollen“, doch nach mehreren erfolglosen Suchaktionen im Meer gab es schon wenige Tage später keine Hoffnung mehr auf ein Überleben des Künstlers.TV-Auswanderer Jens Büchner ist auf dem dritten Platz des Google-Rankings. Büchner starb im November an den Folgen von Lungenkrebs. Auch die vierte Position belegt ein Verstorbener. Der schwedische DJ Avicii kam im April unter zunächst ungeklärten Umständen ums Leben. TMZ berichtete später über einen Selbstmord Aviciis.Auf den restlichen Plätzen der deutschen Top 10 befinden sich „Medaillenspiegel“, „Olympia“, „Meghan Markle“, „Mondfinsternis“, „Euro Lira“ und „Hochzeit Harry Meghan“. In der Einzelkategorie „Serie“ liegt „Babylon Berlin“ vorn. Bei den „W-Fragen“ gibt es einige Überraschungen. Die meisten Anwender wollten bei „Was-Fragen“ wissen: „Eichenprozessions-spinner was tun?“. Erst dahinter kommt die Frage danach, was gegen Wespen hilft. Bei den „Wo-Fragen“ interessierten sich die meisten Nutzer für „Wo ist der Mond?“.Auch das weltweite Ranking führt World Cup auf dem ersten Platz. Die zweite Position belegt der schon erwähnte DJ Avicii. Danach kommt Rapper Mac Miller, der im September an einer Drogenüberdosis starb. Die ebenfalls in diesem Jahr verstorbene Comic-Legende Stan Lee ist Vierter. Auch „Black Panther“, „Meghan Markle“, „Anthony Bourdain“, „XXXTentacion“, „Stephen Hawking“ und „Kate Spade“ schafften es in die Top 10.